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Film

Universal Pictures dhe Blumhouse blejnë për mbi 10 milionë dollarë slasher-in e TIFF “River”

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Jane Levy, protagoniste e slasher-it "River". (Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Universal Pictures dhe Blumhouse Atomic Monster kanë siguruar të drejtat e shpërndarjes për “River”, slasher-in e ri survival të skenaristit dhe regjisorit Joshua Giuliano, për më shumë se 10 milionë dollarë — menjëherë pas premierës botërore të filmit në edicionin e vitit 2026 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Torontos (TIFF).

Marrëveshja është shitja e parë e madhe që del nga TIFF 2026 dhe një nga marrëveshjet më të mëdha të festivalit këtë vit. Filmi mbërriti në Toronto me mbështetjen e Independent Film Company (IFC) dhe shërbimit horror të streaming-ut Shudder, por interesi i fortë i distributorëve pas premierës në seksionin Midnight Madness e çoi projektin drejt një ankandi fitimprurës.

Sipas raportimeve, studioja e fundit rivale në garë ishte Sony, me një ofertë prej 8 milionë dollarësh, përpara se Universal Pictures dhe Blumhouse Atomic Monster ta mbyllnin marrëveshjen me ofertën mbi 10 milionë dollarë.

“River” ndjek tre vëllezër e motra të larguara (Jane Levy, Jessica Rothe dhe Max Mattern), të cilët ribashkohen për të shpërndarë hirin e babait të tyre në lumin që ai donte aq shumë. Kur varka e tyre prishet, udhëtimi kthehet në makth, ndërsa fillon t’i përndjekë një vrasës pa fytyrë. Në film luan gjithashtu Dane DiLiegro.

Filmi hapi seksionin Midnight Madness të TIFF-it dhe u prit me entuziazëm të madh në premierën e mesnatës, duke marrë vlerësime përgjithësisht pozitive nga kritikët. Për Giuliano ky është debutimi si regjisor i një metrazhi të gjatë, ndërkohë që pak para kësaj marrëveshje Blumhouse Atomic Monster, Focus Features, Divide/Conquer dhe Spooky Pictures njoftuan filmin e tij të ardhshëm horror, “Occupant”.

Suksesi i “River” është krahasuar me atë të “Obsession” të Curry Barker, i blerë në TIFF një vit më parë dhe i shndërruar në një nga shitjet më të suksesshme të festivalit, me mbi 513 milionë dollarë të ardhura globale.

Burimi: JoBlo

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