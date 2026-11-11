Lillard shënon 25 pikë, Trail Blazers mposhtin Thunder 123-103 dhe ndalin serinë e humbjeve
Damian Lillard shënoi 25 pikë dhe Portland Trail Blazers ndalën serinë prej dy humbjesh me fitoren 123-103 ndaj Oklahoma City Thunder të martën në mbrëmje në Portland, në të parën nga dy ndeshjet radhazi në shtëpi ndaj Thunder, siç njofton Associated Press.
Deni Avdija shtoi 24 pikë, 8 asistime dhe 6 kërcime për Blazers.
Pjesa e parë u mbyll në barazim 59-59, pa asnjë skuadër që të shkëputej me dhjetë pikë. Perioda e tretë vendosi ndeshjen: Portland e fitoi 38-21, Lillard shënoi dy trepikësha radhazi për 79-71 dhe në fund të periodës shënoi trepikëshin nga logoja për 97-80. Në periodën e katërt, trepikëshi i Jrue Holiday e çoi rezultatin në 106-89.
Shai Gilgeous-Alexander udhëhoqi Thunder me 26 pikë (8 nga 22 nga fusha) dhe 8 kërcime, por humbi të katër tentativat për tre pikë dhe nuk luajti në periodën e katërt. Oklahoma City, që vinte pas katër fitoresh radhazi, u ndal; Jared McCain mbylli me 21 pikë.
Thunder luajtën pa disa lojtarë kyç të dëmtuar: Jalen Williams (kyçi i këmbës), Chet Holmgren (gjuri) dhe Cason Wallace (shpatulla); Jaylin Williams humbi ndeshjen e katërt radhazi për dhimbje shpine.
Sidy Cissoko, titullar në vend të Scoot Henderson, shënoi 17 pikë; Henderson dha 11 pikë nga stoli, po aq sa Holiday, ndërsa Donovan Clingan mori 13 kërcime.
Te Thunder debutoi Nique Clifford, i marrë të dielën nga Sacramento — i njëjti lojtar për të cilin shqipdetroit.com raportoi transferimin më 8 nëntor.
Dy skuadrat luajnë sërish të mërkurën në Portland.
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