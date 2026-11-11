Nata e NBA-së: Knicks shkatërrojnë Bucks 117-85, Antetokounmpo udhëheq Heat, Suns kalojnë lehtë Clippers
New York Knicks vazhduan serinë e fitoreve të martën mbrëma, më 10 nëntor 2026, duke shkatërruar Milwaukee Bucks me rezultatin 117-85 në Madison Square Garden, siç njofton ESPN. Ishte fitorja e katërt radhazi për Knicks, që tashmë kanë bilancin 6-4, ndërsa Bucks ranë në 1-10.
Jalen Brunson udhëhoqi sulmin e New Yorkut me 23 pikë, ndërsa Karl-Anthony Towns shtoi 21 pikë dhe 16 kërcime, dhe OG Anunoby kontribuoi me 19 pikë. Për Milwaukee, Jaime Jaquez Jr. shënoi 16 pikë dhe Ryan Rollins shtoi 14, në një ndeshje ku Bucks luajtën pa Tyler Herro.
Phoenix Suns fituan bindshëm 133-110 ndaj LA Clippers, siç njofton ESPN. Jordan Goodwin u kthye nga dëmtimi i pulpës së këmbës me 18 pikë dhe gjashtë trepikësha, ndërsa Devin Booker shtoi 17 pikë dhe 5 asistime, dhe Luke Kennard kontribuoi me 14 pikë. Për Clippers, Darius Garland shënoi 13 pikë dhe 6 asistime, ndërsa tre lojtarë të Clippers u barazuan me nga 13 pikë. Suns tashmë kanë bilancin 4-6, ndërsa Clippers janë 2-8.
Miami Heat fituan 115-109 ndaj Utah Jazz në Salt Lake City, siç njofton ESPN. Giannis Antetokounmpo udhëhoqi Miamin me 30 pikë, 11 kërcime dhe 4 asistime, ndërsa Davion Mitchell shtoi 19 pikë dhe 8 asistime, dhe Pelle Larsson kontribuoi me 14 pikë dhe 7 kërcime.
Për Utah, Darryn Peterson shënoi 25 pikë, Ace Bailey shtoi 23 pikë dhe 7 kërcime, ndërsa Isaiah Collier kontribuoi me 17 pikë dhe 5 asistime. Heat tashmë kanë bilancin 5-6, ndërsa Jazz ranë në 1-10, duke mbyllur një natë ku tri skuadrat fituese konfirmuan formën e tyre të mirë në NBA.
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