Wagner shënon 33 pikë rekord sezoni, Magic ndalin serinë e humbjeve me fitoren 107-100 ndaj Kings
Siç njofton Associated Press, Franz Wagner shënoi 33 pikë, rekord i këtij sezoni, me 7 kërcime dhe 7 asistime, dhe Orlando Magic fituan 107-100 në fushën e Sacramento Kings të martën në mbrëmje, duke ndalur serinë prej katër humbjesh.
Wagner gjuajti 10 nga 21 nga fusha dhe 10 nga 10 në gjuajtjet e lira; ai vinte nga 30 pikë e 11 asistime në humbjen 126-119 ndaj Golden State të shtunën. Anthony Black shtoi 26 pikë, 7 kërcime, 5 asistime dhe 4 vjedhje topi.
Trepikëshi i Wagner mbylli një seri 18-5 që e çoi rezultatin në 52-43 me 3:10 të pjesës së parë dhe Magic nuk e humbën më epërsinë. Desmond Bane shënoi 15 pikë, ndërsa Wendell Carter Jr. mbylli me 8 pikë dhe 11 kërcime.
Orlando luajti pa Paolo Banchero — mungesa e tetë radhazi për shkak të ndrydhjes së kyçit të këmbës nga 23 tetori ndaj Minnesota — si dhe pa Jalen Suggs, Jonathan Isaac dhe Tristan da Silva.
Te Kings, që humbën ndeshjen e katërt radhazi dhe janë 0-6 në shtëpi këtë sezon, Zach LaVine shënoi 31 pikë (10 nga 16, 6 nga 9 për tre pikë) dhe fillestari Darius Acuff Jr. 29 pikë me katër trepikësha. Acuff, 19 vjeç, ka 288 pikë — më shumë nga çdo fillestar në 11 ndeshjet e para të një sezoni që nga Michael Jordan, që shënoi 289 me Chicago Bulls në vitin 1984.
Domantas Sabonis, që kishte munguar ndaj Miami për dhimbje në gjurin e majtë, nuk shënoi asnjë pikë (0 nga 2) në 24 minuta, me 5 asistime dhe 2 kërcime.
Orlando luan të mërkurën në Utah, ndërsa Sacramento pret Portland të premten.
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