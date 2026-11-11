Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,521 ▼0.38%
DOW 52,232 ▼0.3%
NASDAQ 25,066 ▼0.74%
NAFTA 85.93 ▼0.13%
ARI 4,066 ▲0.9%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $73,730 ▼ -0.71% ETH $2,056 ▼ -2.01% XRP $1.0572 ▼ -2.07% SOL $83.0100 ▼ -2.54%
S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 85.93 ▼0.13 % ARI 4,066 ▲0.9 % S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 85.93 ▼0.13 % ARI 4,066 ▲0.9 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Forsberg shënon dy herë dhe Saros mbyll portën, Predators fitojnë 3-0 te Kings për fitoren e pestë radhazi Bllokuan rrugën gjatë protestës në Tiranë, policia gjobit 37 protestues me nga 5 mijë lekë të rinj Padres firmosin me Ryan Weissin për një vit, me opsion klubi Vetëm 10.8% e shqiptarëve besojnë tek shkenca, Shqipëria e 133-ta nga 140 vende në studimin Wellcome Global Monitor Skubal do të takohet me gjashtë skuadra, mes tyre Mets, Dodgers dhe Padres
Menu
NBA

Wagner shënon 33 pikë rekord sezoni, Magic ndalin serinë e humbjeve me fitoren 107-100 ndaj Kings

· 2 min lexim

Siç njofton Associated Press, Franz Wagner shënoi 33 pikë, rekord i këtij sezoni, me 7 kërcime dhe 7 asistime, dhe Orlando Magic fituan 107-100 në fushën e Sacramento Kings të martën në mbrëmje, duke ndalur serinë prej katër humbjesh.

Wagner gjuajti 10 nga 21 nga fusha dhe 10 nga 10 në gjuajtjet e lira; ai vinte nga 30 pikë e 11 asistime në humbjen 126-119 ndaj Golden State të shtunën. Anthony Black shtoi 26 pikë, 7 kërcime, 5 asistime dhe 4 vjedhje topi.

Trepikëshi i Wagner mbylli një seri 18-5 që e çoi rezultatin në 52-43 me 3:10 të pjesës së parë dhe Magic nuk e humbën më epërsinë. Desmond Bane shënoi 15 pikë, ndërsa Wendell Carter Jr. mbylli me 8 pikë dhe 11 kërcime.

Orlando luajti pa Paolo Banchero — mungesa e tetë radhazi për shkak të ndrydhjes së kyçit të këmbës nga 23 tetori ndaj Minnesota — si dhe pa Jalen Suggs, Jonathan Isaac dhe Tristan da Silva.

Te Kings, që humbën ndeshjen e katërt radhazi dhe janë 0-6 në shtëpi këtë sezon, Zach LaVine shënoi 31 pikë (10 nga 16, 6 nga 9 për tre pikë) dhe fillestari Darius Acuff Jr. 29 pikë me katër trepikësha. Acuff, 19 vjeç, ka 288 pikë — më shumë nga çdo fillestar në 11 ndeshjet e para të një sezoni që nga Michael Jordan, që shënoi 289 me Chicago Bulls në vitin 1984.

Domantas Sabonis, që kishte munguar ndaj Miami për dhimbje në gjurin e majtë, nuk shënoi asnjë pikë (0 nga 2) në 24 minuta, me 5 asistime dhe 2 kërcime.

Orlando luan të mërkurën në Utah, ndërsa Sacramento pret Portland të premten.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu