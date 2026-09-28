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Serbia

Srdanoviç për Danas: “Kjo nuk është betejë mes meje dhe Vuçiçit, por e popullit kundër të keqes — zgjedhje mes Serbisë dhe mafies”

Bartësi i Listës Studentore “Studentët fitojnë” është i bindur se ditët e Vuçiçit në pushtet kanë mbaruar dhe se ai nuk do të ketë më mundësi të kthehet si kryeministër.

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Ilija Srdanović, bartësi i listës 'Studentët fitojnë'. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Ilija Srdanoviç, i pari në Listën Studentore “Studenti pobeđuju” (Studentët fitojnë), është i bindur se ditët e Aleksandar Vuçiçit në pushtet kanë marrë fund dhe se pas dorëheqjes nga detyra e presidentit, ai nuk do të ketë më mundësinë të kthehet në funksionin e radhës që dëshironte, atë të kryeministrit, tha kardiologu nga Novi Sadi në një intervistë për gazetën Danas.

Ai e refuzon ftesën e vazhdueshme të Vuçiçit për debat televiziv, duke e cilësuar si një taktikë të vjetër për ta zvogëluar lëvizjen në një përballje personale: “Ovo nije borba između mene i Vučića, ovo je borba naroda protiv zla, izbor između Srbije ili mafije” — “Kjo nuk është betejë mes meje dhe Vuçiçit, kjo është beteja e popullit kundër të keqes, zgjedhje mes Serbisë dhe mafies”. Srdanoviç tha se debat do të pranonte vetëm me temë shëndetësinë, fushën ku flet si mjek që e sheh sistemin nga brenda çdo ditë.

Sipas tij, në Serbi nuk po shkohet në një garë të ndershme: “Ne nuk po luftojmë kundër një partie politike, por kundër një mafieje që ka kapur institucionet”. Çelësi, thotë ai, është kontrolli i votave — ndaj u bëri thirrje qytetarëve të regjistrohen si kontrollorë në zgjedhjet e 25 tetorit, në mënyrë që çdo zë të ruhet kur të mbyllen qendrat e votimit.

Për rrugën evropiane, Srdanoviç thotë se në një mandat të mundshëm të Listës Studentore prioritet do të jenë kapitujt 23 dhe 24 (sundimi i ligjit dhe lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit), ndërsa vendimin përfundimtar për anëtarësimin në BE do ta marrin qytetarët pas një debati të hapur publik. Për Kosovën, ai nënvizon respektimin e Kushtetutës së Serbisë, përmirësimin e jetës së komunitetit serb dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Fushata do të vazhdojë, pas fillimit simbolik në Novi Sad, me prezantimin e “Planit Studentor” përmes tribunave dhe aksionit “derë më derë”.

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