Jessica Chastain kthehet në Broadway me «Lost Lear»: Corey Stoll dhe Michael Urie në dramën e Dan Colley-t për një aktore me demencë
Shfaqjet nisin më 29 mars 2027 në Booth Theatre, hapja zyrtare më 23 prill — angazhim i kufizuar 16-javësh për veprën fituese të çmimit Fringe First në Edinburgh
Jessica Chastain do të kthehet në Broadway në pranverë me një rol të ri origjinal. Siç njofton Playbill, aktorja fituese e çmimit Oscar dhe dy herë e nominuar për Tony do të jetë protagonistja e «Lost Lear», dramës së re të autorit irlandez Dan Colley, i cili do ta regjisojë vetë produksionin në debutimin e tij në Broadway si autor dhe regjisor. Shfaqjet nisin më 29 mars 2027 në Booth Theatre, ndërsa hapja zyrtare është caktuar më 23 prill, për një angazhim të kufizuar prej 16 javësh.
Në qendër të veprës është Joy, një ish-aktore që vuan nga demenca dhe është e bindur se ndodhet në provat për të luajtur Mbretin Lir të Shekspirit. Infermieri i shtëpisë së kujdesit, Liam, i hyn me dëshirë këtij iluzioni dhe merr përsipër rolet mbështetëse sa herë që i kërkohet, ndërsa vizita e djalit të larguar, Conor, e detyron edhe atë të bëhet pjesë e dramës që po zhvillohet në mendjen e nënës së tij.
Pranë Chastain-it në rolin e Joy-t do të jenë Corey Stoll në rolin e Conor-it dhe Michael Urie në rolin e Liam-it, ndërsa kasti i plotë plotësues do të shpallet më vonë. Chastain kthehet në skenën e New York-ut pas nominimeve për Tony për «A Doll’s House» në vitin 2023 dhe «The Heiress» në vitin 2012; Stoll, i nominuar për Tony për «Appropriate», ka luajtur edhe në «A View From the Bridge» dhe «Henry IV», ndërsa Urie njihet nga publiku i Broadway-t për «Oh, Mary!», «Once Upon a Mattress» dhe «Spamalot».
«Lost Lear» u shfaq për herë të parë në Dublin në vitin 2022 dhe në vitin 2025 fitoi çmimin Scotsman Fringe First në Festivalin Fringe të Edinburgh-ut. «Asnjëherë nuk e kisha imagjinuar, kur e krijuam për herë të parë «Lost Lear», se një ditë do të mbërrinte në Broadway — dhe kam imagjinuar gjëra mjaft të çmendura», ka thënë Colley në deklaratën e tij, duke shtuar se mezi pret ta ndajë veprën me publikun e New York-ut së bashku me këtë kompani artistësh.
Ekipi krijues përfshin skenografinë dhe kostumet nga Scott Pask, ndriçimin nga Heather Gilbert, zërin nga Cody Spencer, projeksionet nga Hana S. Kim dhe Yana Biryukova dhe muzikën origjinale nga Daniel McAuley. Biletat janë tashmë në shitje përmes Telecharge, ndërsa produksioni pritet të jetë një nga premierat më të përfolura të sezonit 2026–2027 në Broadway.
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