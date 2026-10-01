Iraku harton plan për çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura deri në qershor 2027
Ministri i Jashtëm irakian Fuad Hussein njoftoi se qeveria ka hartuar një plan për çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura deri në qershor 2027, nën presionin e SHBA-së dhe tensionet rajonale që përfshijnë Iranin.
Ministri i Jashtëm irakian, Fuad Hussein, njoftoi se qeveria e Irakut ka hartuar një plan për çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura në vend deri në qershor të vitit 2027, sipas njoftimit të Al Jazeera-s, e cila citon agjencinë zyrtare irakiane të lajmeve.
Sipas deklaratës së Ministrisë së Jashtme, drafti do të paraqitet në ditët e ardhshme me afate konkrete zbatimi, dhe kryeministri ka caktuar qershorin e vitit të ardhshëm si afat për përfundimin e procesit të çarmatimit. Shtysja për çarmatim vjen kryesisht nga presioni i Shteteve të Bashkuara, mes tensioneve rajonale që përfshijnë Iranin, sfidave ekonomike dhe nevojës urgjente për të tërhequr investime të huaja.
Lëvizja vjen pak ditë pasi grupi paramilitar irakian Kataib Hezbollah, që vepron nën ombrellën e koalicionit të fraksioneve pro-iraniane Rezistenca Islamike në Irak, njoftoi pezullimin e aktiviteteve ushtarake në Irak — por këmbënguli se “armët e Rezistencës do të mbeten në duart e luftëtarëve”. Lëvizja përkon edhe me përfundimin zyrtar të misionit të koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS-it në Irak dhe marrjen e plotë të përgjegjësisë së sigurisë nga qeveria irakiane, e festuar në Bagdad më 30 shtator.
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