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Teknologji

Sulmi ndaj Fireworks AI preku edhe Notion-in: u ekspozuan transkriptet e bisedave të klientëve të Notion AI

Notion konfirmon se hakerët morën transkriptet e bisedave të përdoruesve të funksionit "Insights"; rreth 1% e klientëve të saj u prekën dhe kompania e shkëputi lidhjen me Fireworks më 3 nëntor.

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Rafte serverësh në një qendër të dhënash

Siç raporton TechCrunch, Fireworks AI, platforma që u jep zhvilluesve qasje në modele të hapura të inteligjencës artificiale, ka konfirmuar se një sulm kibernetik ekspozoi të dhëna të disa prej klientëve të saj. Sipas kompanisë, sulmuesi depërtoi përmes ofruesit të saj cloud në një sistem zhvillimi të Fireworks, duke hapur rrugën për vjedhjen e të dhënave.

Sipas këshillimit më të fundit të sigurisë të publikuar nga Fireworks, kriminelët kibernetikë morën informacion faturimi të klientëve dhe disa grupe të dhënash. Platforma, e cila ka dhjetëra mijëra klientë në mbarë botën, numëron mes tyre kompaninë e teknologjisë ligjore Harvey dhe kompaninë e inteligjencës artificiale Cursor.

Zhvillimi i ri, i raportuar nga TechCrunch më 12 nëntor, është se klienti i parë i madh i konfirmuar i prekur nga shkelja është Notion, redaktori online i dokumenteve dhe shënimeve. Notion bëri të ditur se incidenti preku rreth 1% të klientëve të tij, duke e kthyer sulmin ndaj një furnizuesi të jashtëm në një problem të drejtpërdrejtë edhe për përdoruesit e tij.

Notion tha se Fireworks e njoftoi për incidentin dhe më pas konfirmoi se hakerët kishin vjedhur të dhëna të klientëve të Notion. Më 3 nëntor, kompania shkëputi sistemet e saj nga Fireworks, fshiu të dhënat e ruajtura aty dhe ndaloi çdo lidhje mes dy kompanive, në një përpjekje për të kufizuar dëmin e mëtejshëm.

Këtë javë, Notion konfirmoi se hakerët morën transkriptet e bisedave të klientëve të Notion AI që përdorën funksionin “Insights”. Transkriptet përfshijnë çdo hyrje apo dalje të modelit të shkruar në bisedë, por kompania shtoi se pjesa më e madhe e të dhënave nuk mund t’i atribuohet një klienti të caktuar, çka e bën më të vështirë përcaktimin e saktë të asaj që u ekspozua për secilin përdorues.

Fireworks beson se hakerët janë të motivuar financiarisht dhe synojnë shitjen e token-ave nga qasja e thyer në modelet e mëdha gjuhësore (LLM). Ky është incidenti i dytë i sigurisë që prek Fireworks brenda pak muajsh, pas atij të tetorit, duke ngritur pikëpyetje të reja mbi sigurinë e platformave që ofrojnë qasje në modelet e inteligjencës artificiale.

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