«Sunday in the Park With George» i Sondheim-it ngjitet në Barrington Stage: Moisés Kaufman regjisor i produksionit të ri në verën e 2027-ës
Bashkëprodhimi me Tectonic Theatre Project sjell në Pittsfield të Massachusetts-it muzikali fitues i çmimit Pulitzer, i frymëzuar nga piktura e famshme e Georges Seurat
Barrington Stage Company dhe Tectonic Theatre Project do të bashkojnë forcat për një produksion të ri të muzikalit «Sunday in the Park With George» të Stephen Sondheim-it dhe James Lapine-it, siç njofton Playbill. Shfaqja do të ngjitet në skenë gjatë sezonit 2027 të kompanisë, në Boyd-Quinson Theater në Pittsfield të Massachusetts-it.
Regjinë do ta mbajë drejtori artistik i Tectonic, Moisés Kaufman, dy herë i nominuar për çmimin Tony, i njohur për veprat «The Laramie Project», «I Am My Own Wife» dhe «Here There Are Blueberries». Datat e sakta të shfaqjeve, kasti, biletat dhe pjesa tjetër e ekipit krijues do të shpallen në një moment të dytë, bëjnë me dije producentët.
Muzikali shtrihet në një hark prej njëqind vjetësh: nga Parisi i vitit 1884, ku piktori pikturist Georges Seurat punon me përkushtim obsesiv për kryeveprën e tij «Një pasdite e diele në ishullin La Grande Jatte», te Nju Jorku i vitit 1984, ku stërnipi i tij, gjithashtu artist, kërkon frymëzimin dhe përballet me trashëgiminë e paraardhësit.
«Sunday in the Park With George» u shfaq për herë të parë në Broadway në vitin 1984, me Mandy Patinkin dhe Bernadette Peters në rolet kryesore, dhe fitoi çmimet Tony për skenografinë dhe ndriçimin; një vit më pas, më 1985, vepra u nderua edhe me çmimin Pulitzer për dramë, një nga vlerësimet më të rralla për një muzikal.
Drejtuesit e Barrington Stage e përshkruajnë veprën si një nga arritjet e mëdha të teatrit muzikor amerikan dhe thonë se bashkëpunimi me Kaufman-in dhe Tectonic-un është një mundësi për t’i dhënë partiturës së Sondheim-it një lexim të ri, duke e kthyer rajonin e Berkshires në një destinacion për këtë muzikal. Edhe vetë Kaufman e ka cilësuar shfaqjen si veprën më shpirtërore të Sondheim-it dhe muzikali i tij i preferuar, duke e parë këtë produksion si një meditim mbi koston dhe hirin e krijimit të diçkaje monumentale.
Tectonic Theatre Project do të jetë i pranishëm në Broadway edhe më vonë këtë sezon me «Here There Are Blueberries», ndërsa për «Sunday in the Park With George» publiku do të duhet të presë verën e vitit 2027, kur perdja do të ngrihet në Pittsfield.
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