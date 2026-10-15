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«Sunday in the Park With George» i Sondheim-it ngjitet në Barrington Stage: Moisés Kaufman regjisor i produksionit të ri në verën e 2027-ës

Bashkëprodhimi me Tectonic Theatre Project sjell në Pittsfield të Massachusetts-it muzikali fitues i çmimit Pulitzer, i frymëzuar nga piktura e famshme e Georges Seurat

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«Një pasdite e diele në ishullin La Grande Jatte» (1884) e Georges Seurat — piktura që frymëzoi muzikali (domen publik, Wikimedia Commons)
«Një pasdite e diele në ishullin La Grande Jatte» (1884) e Georges Seurat — piktura që frymëzoi muzikali (domen publik, Wikimedia Commons)

Barrington Stage Company dhe Tectonic Theatre Project do të bashkojnë forcat për një produksion të ri të muzikalit «Sunday in the Park With George» të Stephen Sondheim-it dhe James Lapine-it, siç njofton Playbill. Shfaqja do të ngjitet në skenë gjatë sezonit 2027 të kompanisë, në Boyd-Quinson Theater në Pittsfield të Massachusetts-it.

Regjinë do ta mbajë drejtori artistik i Tectonic, Moisés Kaufman, dy herë i nominuar për çmimin Tony, i njohur për veprat «The Laramie Project», «I Am My Own Wife» dhe «Here There Are Blueberries». Datat e sakta të shfaqjeve, kasti, biletat dhe pjesa tjetër e ekipit krijues do të shpallen në një moment të dytë, bëjnë me dije producentët.

Muzikali shtrihet në një hark prej njëqind vjetësh: nga Parisi i vitit 1884, ku piktori pikturist Georges Seurat punon me përkushtim obsesiv për kryeveprën e tij «Një pasdite e diele në ishullin La Grande Jatte», te Nju Jorku i vitit 1984, ku stërnipi i tij, gjithashtu artist, kërkon frymëzimin dhe përballet me trashëgiminë e paraardhësit.

«Sunday in the Park With George» u shfaq për herë të parë në Broadway në vitin 1984, me Mandy Patinkin dhe Bernadette Peters në rolet kryesore, dhe fitoi çmimet Tony për skenografinë dhe ndriçimin; një vit më pas, më 1985, vepra u nderua edhe me çmimin Pulitzer për dramë, një nga vlerësimet më të rralla për një muzikal.

Drejtuesit e Barrington Stage e përshkruajnë veprën si një nga arritjet e mëdha të teatrit muzikor amerikan dhe thonë se bashkëpunimi me Kaufman-in dhe Tectonic-un është një mundësi për t’i dhënë partiturës së Sondheim-it një lexim të ri, duke e kthyer rajonin e Berkshires në një destinacion për këtë muzikal. Edhe vetë Kaufman e ka cilësuar shfaqjen si veprën më shpirtërore të Sondheim-it dhe muzikali i tij i preferuar, duke e parë këtë produksion si një meditim mbi koston dhe hirin e krijimit të diçkaje monumentale.

Tectonic Theatre Project do të jetë i pranishëm në Broadway edhe më vonë këtë sezon me «Here There Are Blueberries», ndërsa për «Sunday in the Park With George» publiku do të duhet të presë verën e vitit 2027, kur perdja do të ngrihet në Pittsfield.

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