Stratford Festival zbulon kastin e sezonit të 75-të: Thomas Duplessie si Hamlet, Eric McCormack në «Present Laughter»
Sezoni i parë nën drejtimin artistik të Jonathan Church në Ontario bashkon veteranë dhe debutues, nga Shekspiri te muzikalët «Mary Poppins» dhe «Chicago» — me Saul Rubinek që kthehet në festival për herë të parë që nga viti 1969.
Stratford Festival në Ontario të Kanadasë ka shpallur kompaninë e plotë të sezonit të tij të 75-të, i pari nën drejtimin artistik të Jonathan Church, siç njofton BroadwayWorld. Shpallja e 14 tetorit mbledh së bashku emra të njohur të festivalit, artistë që kthehen pas kohësh dhe një radhë debutuesish, për një sezon që shtrihet nga tragjedia shekspiriane te muzikalët e mëdhenj dhe premierat kanadeze.
Në qendër të sezonit qëndron «Hamlet»: rolin e princit danez do ta marrë Thomas Duplessie, i cili këtë sezon luan Demetrius-in, përkrah Ben Carlson-it si Klaudi, Stephen Ouimette-s që kthehet si Poloni, Irene Poole-s si Gertruda, Heidi Sy Damayo-s si Ofelia, Peter Fernandes-it si Horaci dhe Brendan McMurtry-Howlett-it si Laerti. Produksioni pritet të jetë ngjarja qendrore e festimeve të 75-vjetorit të festivalit, i themeluar në vitin 1953.
Programi muzikor kryesohet nga «Mary Poppins», me Vanessa Sears në rolin titull, Evan Buliung si George Banks, Henry Firmston si Bert dhe Chilina Kennedy si Winifred Banks. Kennedy do të shfaqet edhe në premierën botërore të muzikalit kanadez «Jacob Two-Two Meets the Hooded Fang», në rolin e Judge Mistress Fowl. Në «Chicago», Celeste Catena dhe Jennifer Rider-Shaw do të jenë përballë njëra-tjetrës si Roxie Hart dhe Velma Kelly, me Dan Chameroy-n si avokatin Billy Flynn.
Repertori dramatik përfshin epikën Tudor në dy pjesë «Wolf Hall» dhe «Bring Up the Bodies», me Jonathan Goad si Thomas Cromwell, André Sills si Henri VIII, Marissa Orjalo si Anne Boleyn dhe Amelia Sargisson si Katherine of Aragon, si dhe «The Taming of the Shrew» me Ijeoma Emesowum si Katharina. Një kapitull më vete përbën kthimi i Saul Rubinek-ut, i cili ngjitet në skenat e Stratford-it për herë të parë që nga viti 1969: ai do të jetë Shylock-u në «The Merchant of Venice», do të sjellë shfaqjen solo «Playing Shylock» dhe do të luajë në dramën e tij të re «All in the Telling», përkrah Marc Bendavid-it dhe Seana McKenna-s.
Siç ishte njoftuar më parë, Eric McCormack do të interpretojë aktorin legjendar Garry Essendine në komedinë «Present Laughter» të Noël Coward-it, ndërsa adaptimi i suksesshëm i «Anne of Green Gables» kthehet në Avon Theatre përpara turneut. Sipas BroadwayWorld, Church e ka cilësuar kompaninë si themelin e çdo sezoni dhe është shprehur i entuziazmuar për gjerësinë e përvojës dhe perspektivave që artistët e zgjedhur sjellin në kapitullin e ri të festivalit.
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