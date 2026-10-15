«The Verge» i Susan Glaspell në provat e Public Theater: fotot e para nga produksioni i Fiasco Theater në New York
Klasiku i fshehur amerikan i vitit 1921 rikthehet Off-Broadway në LuEsther Hall — shfaqjet nisin më 27 tetor, me hapjen zyrtare më 5 nëntor dhe Miriam Silverman në rolin e botanistes Claire Archer.
Fiasco Theater dhe The Public Theater kanë publikuar fotot e para nga provat e produksionit të ri të «The Verge», siç njofton BroadwayWorld. Shfaqjet në sallën LuEsther Hall të Public-ut nisin të martën, më 27 tetor, me një shfaqje falas në traditën e Joseph Papp-it, dhe sezoni zgjat deri të dielën, më 22 nëntor, me natën zyrtare të hapjes të enjten, më 5 nëntor.
Drama e vitit 1921 e Susan Glaspell-it, fituese e çmimit Pulitzer dhe bashkëthemeluese e Provincetown Players, konsiderohet një klasik i fshehur i teatrit amerikan. Në qendër është botanistja Claire Archer, e cila kërkon të krijojë një formë të re jete bimore, të paparë ndonjëherë. Kur bashkëshorti, i dashuri dhe shpirti i saj binjak mbërrijnë njëri pas tjetrit në serën e saj gjatë një stuhie bore, përplasja mes tyre shndërrohet në një pyetje më të madhe: a mund të kapërcehen kufijtë pa i shkatërruar ata?
Sipas BroadwayWorld, ansambli kryesohet nga Miriam Silverman në rolin e Claire Archer-it, përkrah Noah Brody-t si Harry, Paul L. Coffey-t si Anthony dhe Dr. Emmons, Devin E. Haqq-ut si Dick, Amara Leonard-it si Elizabeth, Paco Tolson-it si Tom dhe Emily Young-ut si Adelaide dhe Hattie. Produksionin e ri të Fiasco-s e drejton regjisorja Jessie Austrian.
Ekipi krijues përfshin Amith Chandrashaker për ndriçimin, Sarita P. Fellows për kostumet, Bailey Trierweiler për zërin, Lawrence E. Moten III për skenografinë, Daniel Kluger për mbikëqyrjen muzikore dhe Caitlyn Murphy për rekuizitën, ndërsa Caroline Englander është menaxherja e skenës. Fotot e provave, të nënshkruara nga Valerie Terranova, e tregojnë ansamblin në punë pak javë para shfaqjes së parë.
Rikthimi i «The Verge» këtë vjeshtë i jep publikut njujorkez rastin të rizbulojë në skenë një autore, vepra e së cilës për dekada mbeti në hije, ndonëse sot lexohet si një zë themelor i dramës moderne amerikane — një tekst që lëkund mes komedisë së lehtë, debatit filozofik dhe thirrjes feministe.
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