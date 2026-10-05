Tamales meksikane me pulë — paketimet tradicionale me brumë misri të ziera në avull
Paketimet legjendare të kuzhinës meksikane: brumë misri i butë i mbushur me mish pule në salsa të kuqe, të mbështjella në gjethe misri dhe të ziera në avull deri sa të shkrihen në gojë.
Tamales janë një nga pjatat më të dashura dhe më tradicionale të Meksikës — paketimë brumi misri të mbushura, të mbështjella në gjethe misri dhe të ziera në avull. Kjo recetë me mbushje pule në salsa të kuqe është e thjeshtë për t’u përgatitur në shtëpi dhe sjell në tavolinë shijen autentike meksikane.
PËRBËRËSIT
Për brumin (masa):
– 500 g miell misri për tamales (masa harina)
– 250 g yndyrë derri (ose gjalpë) në temperaturë dhome
– 1 lugë çaji pluhur pjekjeje
– 1 lugë çaji kripë
– rreth 700 ml lëng pule të ngrohtë
Për mbushjen me pulë:
– 500 g gjoks pule (ose kofshë pule pa kockë)
– 1 qepë e mesme, e prerë në katërsh
– 2 thelpinj hudhre
– 4 domate të mëdha të pjekura
– 2 speca të thatë të kuq
– 1 lugë çaji qimnon të bluar
– kripë dhe piper i zi sipas shijes
– 2 lugë gjelle vaj
Për mbështjelljen:
– 20–24 gjethe misri të thata
HAPAT E PËRGATITJES
1. Zieni pulën: vendosni gjoksin e pulës në tenxhere me qepën, hudhrat dhe kripë; mbulojeni me ujë dhe ziejeni rreth 30 minuta. Ruani lëngun e zierjes dhe grijeni mishin në fije.
2. Përgatisni salsën e kuqe: zieni domatet dhe specat e thatë në ujë për rreth 10 minuta. Bluajini në blender me hudhër, qimnon dhe kripë derisa të bëhet salcë e lëmuar. Kaurdiseni salsën në vaj për 5 minuta, pastaj shtoni mishin e grirë të pulës dhe përziejeni mirë. Lëreni të ftohet.
3. Përgatisni brumin: rrihni yndyrën e derrit (ose gjalpin) me mikser derisa të bëhet kremoze dhe e ajrosur. Shtoni miellin e misrit, pluhurin e pjekjes dhe kripën; pastaj shtoni gradualisht lëngun e ngrohtë të pulës duke përzier, derisa të përftoni një brumë të butë e të punueshëm. Testi klasik: një topth i vogël brumi duhet të notojë në një gotë me ujë të ftohtë.
4. Përgatisni gjethet: zhytini gjethet e thata të misrit në ujë të nxehtë për 20 minuta derisa të zbuten; kullojini dhe thajini lehtë.
5. Mbështillni tamalet: shtrini 2–3 lugë gjelle brumë në mes të secilës gjetheje (duke lënë skajet e lira), vendosni një lugë gjelle mbushje me pulë në qendër, mbyllni anët e gjetheve mbi brumë dhe paloseni fundin lart.
6. Ziejini në avull: renditini tamalet vertikalisht (me hapjen lart) në tenxhere me avull ose në kullesë mbi ujë të vluar. Mbulojini me gjethe misri shtesë dhe me kapak. Ziejini 60–75 minuta, duke shtuar ujë të nxehtë kur nevojitet që tenxherja të mos thahet.
7. Kontrolloni gatishmërinë: tamalet janë gati kur brumi shkëputet lehtë nga gjethet e misrit. Lërini të pushojnë 10 minuta përpara se t’i shërbeni, me salsa të kuqe dhe limon sipër.
Koha e përgatitjes: rreth 1 orë. Koha e gatimit: 1 orë e 15 minuta. Sasia: 20–24 tamale (6–8 porcione).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.