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Greqia

Të ardhurat nga turizmi arrijnë 18,2 miliardë euro në tetëmujor, mbërritjet e gushtit rriten 10%

Sipas të dhënave të Bankës së Greqisë, të ardhurat e udhëtimit në janar–gusht 2026 arritën 18,2 miliardë euro, ndërsa gushti regjistroi suficit të llogarisë korrente prej 1,74 miliardë eurosh, më i larti për muajin gusht që nga viti 2015.

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Të ardhurat nga turizmi në Greqi arritën në 18,2 miliardë euro në tetëmujorin e parë të vitit 2026, sipas të dhënave që njoftoi sot Banka e Greqisë dhe që raporton Naftemporiki, ndërsa vetëm në gusht mbërritjet e udhëtarëve jorezidentë u rritën me 10,0% dhe të ardhurat përkatëse me 12,9%, krahasuar me gushtin e vitit 2025.

Gushti i dha Greqisë edhe suficitin më të lartë të llogarisë korrente për këtë muaj që nga viti 2015: 1,74 miliardë euro, nga 1,21 miliardë euro në gushtin e vitit 2025, siç njofton Naftemporiki. Rritja erdhi kryesisht nga përmirësimi i bilancit të shërbimeve, ku suficiti arriti rreth 4,55 miliardë euro, i mbështetur nga të ardhurat e udhëtimit, të transportit dhe të shërbimeve të tjera.

Në nivel tetëmujori, megjithatë, llogaria korrente mbetet në deficit prej 8,9 miliardë eurosh, i thelluar me rreth 1,14 miliardë euro krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, sipas të dhënave të Bankës së Greqisë. Në të njëjtën periudhë, deficiti i bilancit të mallrave arriti 21,3 miliardë euro, ndërsa suficiti i bilancit të shërbimeve 17,2 miliardë euro.

Për gjithë periudhën janar–gusht, mbërritjet e udhëtarëve jorezidentë u rritën me 8,8% në bazë vjetore, sipas Bankës së Greqisë, duke e mbajtur turizmin si mbështetjen kryesore të bilancit të jashtëm të vendit në kulmin e sezonit veror.

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