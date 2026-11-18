Tenis, ATP Finals: Alcaraz dominon Medvedevin dhe kualifikohet në gjysmëfinale
Nuk ke si ta mposhtësh këtë Carlos Alcaraz, madje as kur ai përballet me një problem muskulor.
Daniil Medvedev e mësoi këtë në mënyrën më të vështirë gjatë ndeshjes së tyre të dytë në turneun “Nitto ATP Finals”, një përballje që i siguroi tenistit spanjoll si fitoren, ashtu edhe një vend në gjysmëfinale: rezultati përfundimtar ishte 2-0 (6-2, 6-4).
Thjesht nuk pati rivalitet përballë një Carlos Alcaraz të pandalshëm, i cili madje arriti të kapërcente një problem muskulor që kërkoi ndërhyrje mjekësore dhe vendosjen e një fashoje në kofshë.
Spanjolli ka regjistruar tashmë dy fitore në po aq ndeshje në turneun “Nitto ATP Finals”, duke iu bashkuar Sasha Zverevit në gjysmëfinale, pasi e mposhti Medvedevin në dy sete të pastra.
Ndonëse rusi u dominua nga rivali i tij në setin e parë dhe bëri një rezistencë më të fortë në të dytin, në fund u detyrua të dorëzohej; ndeshja përfundoi me rezultatin 6-2, 6-4, pas pak më shumë se një ore lojë.
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