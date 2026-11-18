Vjedhja e 700 mijë eurove në Postën e Durrësit, SPAK merr dosjen në hetim, dyshohet për një grup të strukturuar kriminal
Dosja e vjedhjes së 69 milionë lekëve të reja në filialin e Postës Shqiptare në Durrës merr një tjetër zhvillim.
Prokuroria e Durrësit ka shpallur moskompetencën dhe ia ka përcjellë çështjen SPAK-ut, pasi dyshon se pas skemës mund të fshihet një grup i strukturuar kriminal.
Sipas informacioneve të raportuara nga gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, në skemë dyshohet se mund të jenë përfshirë edhe ish-zyrtarë që aktualisht gëzojnë imunitet parlamentar.
Ndërkohë, Gjykata e Durrësit ka ndryshuar masën e sigurisë për ish-drejtoreshën e filialit, Elisabeta Mataj, duke e kaluar nga “arrest në burg” në “arrest shtëpie”.
Vendimi vjen pas kërkesës së saj dhe mbrojtjes, e cila ka kundërshtuar pretendimin e prokurorisë se provat e administruara gjatë hetimit kanë rënduar pozitën e saj procedurale.
Mataj ndodhej në paraburgim prej 18 korrikut dhe hetohet për vjedhjen në bashkëpunim, përmes shpërdorimit të detyrës, të 69 milionë lekëve, fonde të destinuara për qytetarët në degët e Postës në Shijak dhe Krujë.
Në të njëjtën çështje nën hetim janë edhe ish-shefja e financës Valbona Duni dhe arkëtarja Paola Dana, të dyja me masën e sigurisë “arrest në shtëpi”.
Kalimi i dosjes në SPAK pritet të sjellë zhvillime të reja, veçanërisht për verifikimin e dyshimeve mbi një skemë më të gjerë dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë.
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