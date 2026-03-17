EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
Tensionet në Lindjen e Mesme, Macron përjashton ndërhyrjen e menjëhershme ushtarake në Hormuz

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka bërë të qartë pozicionin e Parisit zyrtar lidhur me krizën e sigurisë në Ngushticën e Hormuzit. Të martën, kreu i shtetit francez deklaroi se vendi i tij nuk do të përfshihet në operacione ushtarake të menjëhershme për hapjen e këtij korridori jetik detar, duke zgjedhur një qasje të kujdesshme përballë tensioneve të larta në rajon.

Një “Jo” për përshkallëzimin e tanishëm

Deklarata e Macron vjen në një moment kritik për diplomacinë ndërkombëtare dhe sigurinë e rrugëve tregtare. Duke iu drejtuar zhvillimeve më të fundit, ai u shpreh prerë:

“Në kontekstin aktual, Franca nuk është e gatshme të kryejë operacione për të hapur Ngushticën e Hormuzit.”

Ky qëndrim reflekton vullnetin e qeverisë franceze për të mos hedhur hapa të nxituar që mund të interpretohen si provokim apo që mund të përfshijnë Evropën në një konflikt të drejtpërdrejtë të armatosur në Lindjen e Mesme.

Dera mbetet e hapur për misione paqeruajtëse

Megjithatë, tërheqja e Francës nga operacionet ofensive nuk nënkupton një braktisje të plotë të përgjegjësive të saj ndërkombëtare. Udhëheqësi francez saktësoi se flota ushtarake franceze mund të japë kontributin e saj në të ardhmen, por me kushte specifike.

Parisi mund të marrë pjesë në misione taktike për shoqërimin dhe mbrojtjen e anijeve tregtare që kalojnë përmes Ngushticës, por kjo do të ndodhë vetëm pasi situata e sigurisë të konsiderohet “më e qetë”. Kjo strategji tregon synimin e Francës për të vepruar si një forcë stabilizuese mbrojtëse, dhe jo si një palë ndërluftuese.

Rëndësia strategjike e Hormuzit

Ngushtica e Hormuzit është një nga “pikëkalimet” më kritike në botë, përmes së cilës kalon një pjesë e konsiderueshme e naftës globale. Çdo incident apo bllokadë në këtë zonë ka efekte zinxhir të menjëhershme në tregjet botërore të energjisë dhe në ekonominë globale. Prandaj, vendimi i Francës për të pritur një “situatë më të qetë” shihet si një lëvizje e llogaritur diplomatike për t’i dhënë hapësirë dialogut dhe de-përshkallëzimit.

 

