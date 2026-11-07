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Teknologji

Drejtori financiar i Binance largohet pak më shumë se një javë pas hakimit prej 6.3 miliardë dollarësh

Kaiser Ng do të zëvendësohet nga Justin Yek, ndërsa kompania thotë se plani i tranzicionit po zbatohej prej gjashtë muajsh dhe se humbjet nga vjedhja nuk do t'u kalojnë përdoruesve

· 2 min lexim

Drejtori financiar i Binance, Kaiser Ng, po largohet nga bursa më e madhe e kriptomonedhave në botë. Lajmi u bë i ditur të shtunën dhe, siç njofton TechCrunch duke cituar Bloomberg, bashkudrejtuesja ekzekutive Yi He tha në një deklaratë se largimi do t’i lejojë Ng-së të ndjekë një sipërmarrje të re, pas më shumë se pesë vjetësh në Binance.

Sipas të njëjtit raportim, një plan tranzicioni për postin e drejtorit financiar po zbatohej prej gjashtë muajsh. Ng do të zëvendësohet në detyrë nga Justin Yek, i cili merr drejtimin e financave të kompanisë në një moment veçanërisht delikat për bursën.

Njoftimi vjen pak më shumë se një javë pasi hakerët vodhën kriptomonedha me vlerë 6.3 miliardë dollarë nga përdoruesit e Binance. Kompania i ngriu tërheqjet për disa ditë dhe, sipas TechCrunch, pasi llogaritë u zhbllokuan, përdoruesit tërhoqën neto 3.6 miliardë dollarë vetëm në orët e para.

Binance dhe FBI-ja kanë fajësuar për sulmin një grup koreanoverior të quajtur TraderTraitor. Kompania ka premtuar se do t’i mbulojë vetë të gjitha humbjet, duke theksuar se ndikimi financiar i fondeve të vjedhura do të përballohet prej saj dhe nuk do t’u kalojë përdoruesve.

Largimi i Ng-së shënon ndryshimin më të lartë drejtues që bëhet publikisht pas hakimit rekord, ndërsa Binance po përpiqet të rikthejë besimin e përdoruesve dhe të mbyllë pasojat financiare të vjedhjes.

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