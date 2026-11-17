Testet shtesë konfirmojnë këputjen e ligamentit për Hutchinson, por pa dëmtime të tjera të rëndësishme në gju
Testet shtesë të kryera të hënën, pasi ekipi u kthye në Shtetet e Bashkuara, konfirmuan se mbrojtësi i Detroit Lions, Aidan Hutchinson, ka pësuar këputje të ligamentit të kryqëzuar të përparmë (ACL) në gjurin e djathtë, raporton Tom Pelissero i The Ringer, përmes Pro Football Rumors.
Lajmi i mirë, megjithatë, është se testet shtesë nuk gjetën asnjë dëmtim tjetër të rëndësishëm në gju. Kjo e përmbys shqetësimin e raportuar në mëngjes nga Ian Rapoport, sipas të cilit Hutchinson kishte pësuar me gjasë edhe dëmtime të tjera, me shqetësim të veçantë për meniskun. Sipas Pride of Detroit, testet e reja nuk treguan “asnjë dëmtim tjetër të rëndësishëm”.
Hutchinson do të mungojë në pjesën e mbetur të sezonit 2026 dhe tani do të përqendrohet te përgatitja për vitin 2027. Sipas Pro Football Rumors, një këputje e ACL-së në nëntor do ta vendoste atë në pozicion për t’u kthyer deri në Javën 1 të sezonit 2027, duke supozuar një rikuperim të qetë.
Ky është një zhvillim i ri dhe i ndryshëm nga lajmi i publikuar më herët, i cili raportonte vetëm testet fillestare, dëmtimin e mundshëm shtesë dhe shqetësimin për meniskun, si dhe faktin që Detroit priste konfirmimin në SHBA. Tani konfirmimi ka ardhur — dhe me të, edhe lajmi qetësues se gjuri nuk ka pësuar dëmtime të tjera të rëndësishme.
Humbja është e madhe për mbrojtjen e Detroitit. Hutchinson kishte regjistruar 6.0 sacks dhe një forced fumble këtë sezon dhe ishte forca më shkatërruese e mbrojtjes së Lions, sipas Pride of Detroit.
Pas fitores së së dielës, trajneri Dan Campbell tha se ekipi duhet të vazhdojë përpara dhe se disa lojtarë duhet të ngrihen për të mbushur rolin e Hutchinson. Presioni i mbetur i Detroitit mbi quarterback-in kundërshtar përfshin Alim McNeill (6.5 sacks), D.J. Wonnum (6.0) dhe Derrick Moore (4.0), sipas Pride of Detroit.
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