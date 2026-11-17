Njoku dhe Perryman aktivë për Monday Night Football, listat zyrtare të inaktivëve te Chargers dhe Ravens
Los Angeles Chargers (0-8) luajnë sonte, më 16 nëntor, në orën 8:15 PM ET, kundër Baltimore Ravens (4-5) në M&T Bank Stadium, në ndeshjen e Monday Night Football të Javës 10, sipas Pro Football Talk. Në këtë ndeshje, Jacoby Brissett bën debutimin e tij si titullar te Ravens.
Lajmi i madh për Chargers është se tight end David Njoku dhe linebacker Denzel Perryman, të cilët u aktivizuan nga injured reserve më herët të hënën, janë të dy aktivë për Monday Night Football. Njoku, i cili vuante nga një dëmtim në fibula, nuk ka luajtur që nga Java 2, dhe këtë sezon ka gjashtë pritje për 67 jardë. Perryman, i cili vuante nga një dëmtim në pectoral, do të bëjë debutimin e tij në sezonin 2026 sonte.
Te Chargers, lista zyrtare e inaktivëve përfshin wide receiver Ladd McConkey (shpinë), safety Kendall Williamson (viç), cornerback Isas Waxter (kyç), outside linebacker Bud Dupree, wide receiver Brenen Thompson (hamstring) dhe defensive lineman Justin Eboigbe (kyç).
Te Ravens, inaktivë janë safety Jaylinn Hawkins (gju), wide receiver Elijah Sarratt, cornerback Chandler Rivers, offensive guard Emery Jones, defensive tackle Aeneas Peebles dhe quarterback Kedon Slovis. Slovis është quarterback-i i tretë emergjent.
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