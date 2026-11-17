Conner Smith dhe bashkëshortja Leah Thompson bëhen prindër për herë të parë: vjen në jetë vajza Bennett Kathleen
Këngëtari country, 26 vjeç, dhe bashkëshortja e tij surfiste e ndanë lajmin në Instagram, me fotot e para të familjes prej tre vetash në dhomën e lindjes.
Këngëtari country Conner Smith, 26 vjeç, dhe bashkëshortja e tij, surfistja profesioniste Leah Thompson, janë bërë prindër për herë të parë. Çifti mirëpriti vajzën e tyre, Bennett Kathleen Smith, të martën, më 10 nëntor, siç njofton People, duke e ndarë lajmin e gëzueshëm me ndjekësit në Instagram.
Në postimin e tyre, çifti publikoi fotot e para të familjes prej tre vetash, të shkrepura në dhomën e lindjes, ku shfaqen duke mbajtur në krahë vogëlushen e porsalindur. Krahas fotove, ata shkruan thjesht: “Bennett Kathleen Smith 11/10/26”, duke e lënë emrin dhe datën e lindjes të flasin vetë për momentin e veçantë.
Lajmi vjen vetëm disa muaj pasi çifti njoftoi shtatzëninë, në qershor, me një seri fotosh në të cilat Leah shfaqej me çizme jeshile Hunter dhe një këmishë blu, ndërsa Conner mbante në duar ekografitë e foshnjës. Që atëherë, ndjekësit e çiftit kanë pritur me padurim ardhjen në jetë të vogëlushes.
Smith i tha People se ai dhe Leah ndihen jashtëzakonisht mirënjohës që po bëhen prindër dhe se ky vit ka qenë për ta një bekim pas tjetrit. Fjalët e tij pasqyrojnë emocionet e një çifti që e ka pritur me shumë dashuri këtë kapitull të ri të jetës.
Historia e dashurisë së çiftit ka nisur disa vite më parë: ata u fejuan në shtator 2023 dhe u martuan në prill 2024, duke e shpallur martesën e tyre me postimin “Mr & Mrs Smith // 4/12/24”. Tani, me ardhjen e Bennett Kathleen, jeta e tyre si familje prej tre vetash sapo ka filluar.
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