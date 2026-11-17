Pirates firmosin me Chas McCormick në kontratë të ligave të vogla, me ftesë për kampin pranveror
Pittsburgh Pirates dhe fushëtari Chas McCormick kanë arritur marrëveshje për një kontratë të ligave të vogla, sipas MLB Trade Rumors, që citon Ari Alexander të 7News Boston. Marrëveshja i siguron atij edhe një ftesë për kampin e ligës së madhe në stërvitjen pranverore.
McCormick, i cili mbush 32 vjeç në prill, ka pasur sezone të mira më parë në ligën e madhe. Nga viti 2021 deri në 2023 me Houston Astros, ai luajti 342 ndeshje dhe 1,184 paraqitje në pjatë, duke goditur .259/.336/.449 (120 wRC+) me 50 home run, duke vjedhur 27 baza dhe duke marrë nota të mira mbrojtëse në të tre pozicionet e fushës së jashtme. FanGraphs i dha 7.7 WAR në atë periudhë. Shkalla e tij e strikeout-eve ishte e lartë, 27.6%, por shkalla e ecjeve ishte e mirë, 9.4%.
Në vitet 2024 dhe 2025, ai hyri e doli nga lista e të lënduarve, luajti vetëm 160 ndeshje dhe goditi vetëm .211/.273/.301. Houston e hoqi nga lista rreth një vit më parë; ai u bë lojtar i lirë dhe firmosi një kontratë të ligave të vogla me Chicago Cubs.
Ai e kaloi gjithë vitin 2026 me Triple-A Iowa: 102 ndeshje, 414 paraqitje në pjatë, .285/.383/.468 (119 wRC+), 14 home run, 17 baza të vjedhura, 12.3% ecje dhe vetëm 20% strikeout. Pavarësisht këtyre shifrave, Cubs nuk e thirrën kurrë në ligën e madhe — ata kishin Pete Crow-Armstrong, Seiya Suzuki dhe Ian Happ në fushën e jashtme shumicën e ditëve dhe shtuan Tyrone Taylor në afatin e shkëmbimeve.
Tani ai zbarkon në Pittsburgh. Fusha e jashtme e Pirates ka dy vende të zëna nga Oneil Cruz dhe Bryan Reynolds, por vendi i tretë është mjaft i hapur: Ryan O’Hearn dhe Spencer Horwitz planifikohet të ndajnë bazën e parë dhe rolin e DH-së tani që Marcell Ozuna është larguar; opsionet e brendshme përfshijnë Esmerlyn Valdez (17 home run në 72 ndeshjet e tij të para në ligën e madhe, por me 37.6% strikeout) dhe Jake Mangum, një fushëtar i katërt me mbrojtje të fortë.
McCormick është një goditës me dorën e djathtë që ka performuar mirë kundër pitcherëve majtakë në karrierën e tij (.280/.353/.493, 137 wRC+), ndërsa Cruz, Mangum, Horwitz dhe O’Hearn janë të gjithë majtakë, ashtu si Akil Baddoo (i marrë nga waivers nga Brewers në fillim të këtij muaji) — kështu që ka një rrugë për McCormick si fushëtar i jashtëm në platoon të shkurtër dhe si rezervë.
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