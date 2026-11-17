LeBron James nuk luan ndaj Nets, 76ers vazhdojnë menaxhimin e shpinës së tij
LeBron James nuk luan të hënën në mbrëmje, më 16 nëntor, ndaj Brooklyn Nets, pasi Philadelphia 76ers vazhdojnë të menaxhojnë shpinën e tij të poshtme, raporton ESPN nga New York.
Kjo është ndeshja e katërt që James humb këtë sezon; ai nuk ka luajtur asnjëherë të dyja ndeshjet e serive back-to-back të 76ers këtë sezon. Philadelphia ka fituar të tria ndeshjet pa të deri tani, ndaj Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks dhe Toronto Raptors.
Vetëm një natë më parë, të dielën, në fitoren ndaj Indiana Pacers, James kaloi legjendën Jason Kidd dhe u ngjit në vendin e tretë të të gjitha kohërave në NBA për asistime në karrierë, duke e mbyllur ndeshjen me 15 pikë, 7 kërcime dhe 11 asistime. Këtë sezon, James, i cili muajin e ardhshëm mbush 42 vjeç, ka mesatarisht 15.1 pikë, 7.2 kërcime dhe 6.9 asistime për ndeshje.
Probleme ka edhe pjesa tjetër e skuadrës: qendra Joel Embiid, i cili mungoi të dielën ndaj Pacers, është në dyshim për ndeshjen ndaj Nets për shkak të fascisë plantare në këmbën e djathtë, ndërsa Dominick Barlow (shpina) dhe Adem Bona (ndrydhje e shtyllës cervikale) janë gjithashtu jashtë për të hënën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.