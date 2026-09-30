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Teater

«The Standard of Living» hapi zyrtarisht perden në West End: Rory Kinnear shkëlqen si John Maynard Keynes, kritika përshëndet dramën e re të James Graham-it

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Në një mbrëmje gala në Theatre Royal Haymarket mbrëmë, «The Standard of Living» hapi zyrtarisht perden në West End, duke i dhënë Londrës një tjetër dramë të madhe nën firmën e James Graham-it. Drama, me regji të Nicholas Hytner-it, sjell në skenë jetën e ekonomistit John Maynard Keynes — nga korridoret e Thesarit britanik deri te jeta boheme e Bloomsbury Set-it — me Rory Kinnear-in në rolin qendror, siç raporton London Box Office.

Kritikët e parë bien dakord: Kinnear është zemra e prodhimit. Interpretimi i tij i Keynes-it — estet i Kembrixhit me mendje për makroekonominë — përshkohet nga një balancim i hollë mes zyrtarit të zyrës, të dashurit romantik dhe intelektualit që sfidon establishment-in, nga Versaja pas Luftës së Parë Botërore e deri te krijimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në vitet ’40.

Krahas Kinnear-it, ylli i baletit Natalia Osipova debuton në West End si Lydia «Firebird» Lopokova, balerina ruse që u martua me Keynes-in, për habinë — dhe irritimin e shpeshtë — të rrethit të tij artistik. Në kast gjenden edhe Laurie Kynaston si rivali ideologjik Friedrich Hayek, Thomas Flynn si piktori Duncan Grant, Claire Price si Vanessa Bell, Pip Carter si Lytton Strachey dhe Naomi Frederick si Virginia Woolf, sipas London Box Office.

Regjisori Nicholas Hytner, që rikthehet në bashkëpunim me Graham-in pas «The History Boys» dhe «This House», e mbështet dramën në një skenografi elegante të Bob Crowley-t — panele rrëshqitëse dhe forma të fluturuara mbi të cilat projektohen imazhet e epokës, me një ritëm të shpejtë që mban gjallë dy orët e gjysmë të shfaqjes.

«The Standard of Living» është një prodhim botëror që shkon drejt e në West End, në një kohë kur skenat londineze kanë nevojë për shkrime të reja të guximshme, siç theksoi vetë Graham-i në prezantim. Drama luan në Theatre Royal Haymarket deri më 12 dhjetor, në një sezon të kufizuar dymbëdhjetëjavor.

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