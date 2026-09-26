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Teater

«The Standard of Living»: Rory Kinnear si John Maynard Keynes në premierën e re të West End-it

Drama e re e James Graham-it për ekonomistin e famshëm, me regji të Nicholas Hytner-it dhe me balerinën Natalia Osipova në debutimin e saj në West End, hapet zyrtarisht më 29 shtator në Theatre Royal Haymarket.

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Rory Kinnear. Foto: Christopher William Adach / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Fotot e para zyrtare të prodhimit për «The Standard of Living», drama e re e James Graham-it për ekonomistin legjendar John Maynard Keynes, u publikuan sot, teksa shfaqja ndodhet në fazën e provave në Theatre Royal Haymarket të Londrës. Në fotot e lëshuara nga produksioni shfaqen fituesi i çmimit Olivier, Rory Kinnear, në rolin e Keynes-it, përkrah yllit të Royal Ballet, Natalia Osipova, e cila bën me këtë rol debutimin e saj në West End si gruaja e ekonomistit, balerina Lydia Lopokova.

Shfaqja, me regji të Nicholas Hytner-it, përqendrohet në jetën private të Keynes-it — burrit idetë e të cilit ndihmuan rindërtimin e Britanisë pas Luftës së Parë Botërore. Kinnear luan Keynes-in përballë Osipova-s si Lopokova-n, balerinës së Ballets Russes që u martua me ekonomistin, ndërkohë që ai vazhdonte një lidhje me piktorin Duncan Grant, i luajtur nga Thomas Flynn. Rreth tyre lëviz rrethi i famshëm i Bloomsbury Group: Laurie Kynaston luan rivalin e tij, Friedrich Hayek, ndërsa në kast është edhe Naomi Frederick si Virginia Woolf.

«Historia e Keynes-it këtu nuk është ajo që studentët e ekonomisë mësojnë», shkruan produksioni për dramën. Autori James Graham, i cili fitoi çmimin Olivier për «Dear England», ka zgjedhur të dramatizojë trekëndëshin njerëzor të Bloomsbury-t — një dimension krejt i ndryshëm nga versioni i leksionit të historisë që publiku pret për ekonomistin.

«The Standard of Living» është aktualisht në prova në Theatre Royal Haymarket dhe hapet zyrtarisht të martën, më 29 shtator, për një sezon strikt 12-javor që zgjat deri më 12 dhjetor 2026. Prodhimi është një premierë botërore që vjen drejtpërdrejt në West End, një sinjal i qartë i pritshmërive të larta të producentëve për këtë dramë.

Burimi: West End Theatre — https://www.westendtheatre.com/369051/news/standard-of-living-photos/

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