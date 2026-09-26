Dhomat Pasqyrore të Kusama-së kthehen në Çikago: «Inner Worlds» hapet në Wrightwood 659 me Saint Phalle dhe Bauermeister
Dy dhoma pasqyrore të Yayoi Kusama-së — përfshirë të parën, nga viti 1965 — mbërrijnë në Wrightwood 659 të Çikagos, në ekspozitën «Inner Worlds» me tri artiste pioniere, që hapet sot dhe zgjat deri më 19 dhjetor.
Wrightwood 659, muzeu i vogël i artit në Lincoln Park të Çikagos, hapi sot dy ekspozita të reja që do të qëndrojnë të hapura deri më 19 dhjetor. Më e rëndësishmja quhet “Inner Worlds: Visions from the Hirshhorn Collection” dhe mbledh tri pioniere të artit të shekullit XX — Yayoi Kusama, Niki de Saint Phalle dhe Mary Bauermeister — që ndërtuan karrierë në një botë arti të dominuar nga burrat.
Ylli i ekspozitës është Kusama, e përfaqësuar me dy dhoma pasqyrore “Infinity Mirror Rooms” — përfshirë të parën që krijoi, në vitin 1965 — si dhe me një skulpturë të madhe kungulli, motiv kyç i veprës së saj. Me mbylljen këtë muaj të WNDR Museum në Çikago, kjo është e vetmja mundësi në qytet për të hyrë në universet e pafundme të artistes japoneze. Bauermeister ekspozohet me kutitë e saj optike, ku shikuesi sheh përmes një lenteje, ndërsa Saint Phalle sjell energjinë e saj të njohur skulpturore.
Ekspozita është kuruar nga Betsy Johnson e muzeut Hirshhorn (Smithsonian) dhe shënon bashkëpunimin e tretë mes Wrightwood 659 dhe Hirshhorn-it. Sipas stafit të muzeut, “Inner Worlds” ka mbledhur më shumë parapritime se çdo ekspozitë tjetër në historinë e Wrightwood 659.
Hapja vjen pak më shumë se një muaj pas vdekjes së Kusama-së në gusht, në moshën 97-vjeçare. Turneu i saj i vitit 2017, “Infinity Mirrors”, theu rekorde vizitueshmërie në Amerikën e Veriut, ndërsa ajo i zhvilloi dhomat pasqyrore përgjatë dekadave — nga eksperimenti i parë i vitit 1965 deri te instalacionet e mëvonshme.
Krahas saj hapet edhe “Yuan Goang-Ming: Everyday War”, një instalacion immersiv videosh i artistit tajvanez, i përshtatur nga pjesëmarrja e tij në Bienalen e Venecias 2024.
Burimi: WBEZ
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.