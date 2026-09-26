Valltarët e studios “Aqua” fitojnë Kupën Europiane të Produkcioneve në Shkup — himni i Maqedonisë kumboi në sallën “Boris Trajkovski”
Studioja e themeluar në vitin 1999 mposhti konkurrencën europiane në Kampionatin e Arteve Performuese të IDO-së; koreografja Elena Terzieva dhe ekipi në tetor udhëtojnë drejt Bukureshtit për garën botërore World of Dance
Shkupi po jeton këto ditë në ritmin e valles: në Qendrën Sportive “Boris Trajkovski” po mbahet Kampionati Europian i Arteve Performuese (IDO European Championships in Performing Arts) — një ngjarje madhore ndërkombëtare që ka mbledhur rreth 2.900 valltarë nga 26 vende.
Mes përfaqësuesve maqedonas shkëlqeu studioja e vallëzimit “Aqua” nga Shkupi, e cila fitoi VENDIN E PARË në kategorinë “Prodhime” të Kupës Europiane të Produkcioneve, pjesë e këtij kampionati të madh të IDO-së.
Pas këtij suksesi qëndron një studio me mbi një çerek shekulli traditë: e themeluar në vitin 1999, “Aqua” është ndër shkollat më të vjetra maqedonase të hip-hopit dhe valles bashkëkohore, si dhe ndër themelueset e Shoqatës Maqedonase të Valleve Moderne. Për më shumë se dy dekada studioja drejtohet nga Emilija Dostinova — themeluese e studios dhe gjyqtare ndërkombëtare vallëzimi.
Nënshkrimin e veçantë të prodhimit fitues e ka Elena Terzieva — valltare dhe koreografe, rruga krijuese e së cilës lidh hip-hopin dhe kulturën street dance me vallen bashkëkohore.
Historia e kësaj koreografie nuk përfundon në Shkup: me të njëjtin prodhim fitues, “Aqua” në tetor do ta përfaqësojë Maqedoninë në World of Dance Romania Championship Series në Bukuresht — një platformë globale garash vallëzimi me ekipe nga gjithë bota.
Rezultate të tilla arrihen në kushte ku vallet moderne garuese në Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë mbështetje të vazhdueshme dhe sistematike institucionale — peshën e trajnimeve, kostumeve, kuotizacioneve, udhëtimeve dhe paraqitjeve në gara ndërkombëtare e mbajnë klubet, trajnerët dhe sidomos prindërit, me mjetet dhe përkushtimin e tyre.
Burimi: Пулс24
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