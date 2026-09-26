🌫️
Tiranë 12°C · Mjegull 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.44 ▼2.29%
ARI 4,321 ▲0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $84,080 ▼ -0.08% ETH $2,693 ▲ +0.44% XRP $1.5711 ▲ +2.48% SOL $122.3700 ▲ +5.12%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
26 Sht 2026
Breaking
Papa Leo XIV reagon me humor pas kualifikimit të White Sox në playoff-et e MLB 2026 Partizani nis me fitore të madhe Evroligën: 92:76 ndaj Armanit në Beograd Vetëvrasje apo vrasje? Dokumente të reja rihapin misterin e mbesës së Hitlerit «The Standard of Living»: Rory Kinnear si John Maynard Keynes në premierën e re të West End-it Valltarët e studios “Aqua” fitojnë Kupën Europiane të Produkcioneve në Shkup — himni i Maqedonisë kumboi në sallën “Boris Trajkovski”
Menu
Maqedonia e Veriut

Valltarët e studios “Aqua” fitojnë Kupën Europiane të Produkcioneve në Shkup — himni i Maqedonisë kumboi në sallën “Boris Trajkovski”

Studioja e themeluar në vitin 1999 mposhti konkurrencën europiane në Kampionatin e Arteve Performuese të IDO-së; koreografja Elena Terzieva dhe ekipi në tetor udhëtojnë drejt Bukureshtit për garën botërore World of Dance

· 2 min lexim

Shkupi po jeton këto ditë në ritmin e valles: në Qendrën Sportive “Boris Trajkovski” po mbahet Kampionati Europian i Arteve Performuese (IDO European Championships in Performing Arts) — një ngjarje madhore ndërkombëtare që ka mbledhur rreth 2.900 valltarë nga 26 vende.

Mes përfaqësuesve maqedonas shkëlqeu studioja e vallëzimit “Aqua” nga Shkupi, e cila fitoi VENDIN E PARË në kategorinë “Prodhime” të Kupës Europiane të Produkcioneve, pjesë e këtij kampionati të madh të IDO-së.

Pas këtij suksesi qëndron një studio me mbi një çerek shekulli traditë: e themeluar në vitin 1999, “Aqua” është ndër shkollat më të vjetra maqedonase të hip-hopit dhe valles bashkëkohore, si dhe ndër themelueset e Shoqatës Maqedonase të Valleve Moderne. Për më shumë se dy dekada studioja drejtohet nga Emilija Dostinova — themeluese e studios dhe gjyqtare ndërkombëtare vallëzimi.

Nënshkrimin e veçantë të prodhimit fitues e ka Elena Terzieva — valltare dhe koreografe, rruga krijuese e së cilës lidh hip-hopin dhe kulturën street dance me vallen bashkëkohore.

Historia e kësaj koreografie nuk përfundon në Shkup: me të njëjtin prodhim fitues, “Aqua” në tetor do ta përfaqësojë Maqedoninë në World of Dance Romania Championship Series në Bukuresht — një platformë globale garash vallëzimi me ekipe nga gjithë bota.

Rezultate të tilla arrihen në kushte ku vallet moderne garuese në Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë mbështetje të vazhdueshme dhe sistematike institucionale — peshën e trajnimeve, kostumeve, kuotizacioneve, udhëtimeve dhe paraqitjeve në gara ndërkombëtare e mbajnë klubet, trajnerët dhe sidomos prindërit, me mjetet dhe përkushtimin e tyre.

Burimi: Пулс24

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu