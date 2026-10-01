Acarajé braziliane — fritura krokante me fasule, të mbushura me karkaleca
Fritura krokante nga fasulet e zeza syri, të skuqura në vaj palme dhe të mbushura me krem vatapá e karkaleca — ushqimi më i famshëm i rrugëve të Salvador da Bahias, në Brazil.
Acarajé është simboli kulinar i shtetit Bahia në Brazil: fritura të mëdha nga pureja e fasuleve të zeza syri dhe qepës, të skuqura në vaj palme (dendê), të prera përgjysmë dhe të mbushura me vatapá — kremin e pasur me qumësht kokosi, kikirikë dhe arra shqip — karkaleca të skuqura dhe vinagrete të freskët. Shitet në çdo cep rruge të Salvadorit nga "baianat" me veshjet e tyre tradicionale të bardha, dhe konsiderohet një nga ushqimet më ikonike të kuzhinës braziliane. Sekreti i brumit të mirë është rrahja e gjatë, që e bën friturën të lehtë dhe ajrore nga brenda.
Përbërësit (për rreth 12 copë)
Për brumin
- 500 g fasule të zeza syri, të zhytura në ujë të ftohtë për 12 orë
- 1 qepë e madhe, e prerë në copa
- 1 lugë çaji kripë
- vaj palme (dendê) për skuqje, rreth 500 ml
Për vatapá-në
- 200 g bukë e vjetër (thërrmija)
- 200 ml qumësht kokosi
- 100 g kikirikë të pjekur
- 50 g arra shqip (cashew)
- 2 qepë të vogla
- 2 domate të pjekura
- 2 thelpinj hudhër
- 1 lugë gjelle karkaleca të tharë (opsionale)
- 1 copë e vogël xhenxhefil i freskët
- 1 spec djegës
- 2 lugë gjelle vaj palme
- kripë sipas shijes
Për mbushjen dhe servirjen
- 300 g karkaleca të mëdhenj, të pastruar
- vinagrete: 2 domate, 1 qepë, 1 spec jeshil, uthull, vaj ulliri, kripë
- salcë djegëse sipas dëshirës
Hapat e përgatitjes
- Kulloji fasulet e zhytura dhe fërkoji me duar nën ujë të rrjedhshëm derisa të hiqet pjesa më e madhe e lëkurave; kulloji mirë.
- Bluaji fasulet me qepën në blender ose mulli mishi derisa të fitosh një pure të trashë dhe homogjene. Shto kripën.
- Rrihe brumin me lugë druri ose me mikser për 10–15 minuta, derisa të bëhet i lehtë dhe me flluska ajri — ky hap e bën acarajé-në krokante jashtë dhe të butë brenda.
- Për vatapá-në: zhyt thërrmijat e bukës në qumështin e kokosit 10 minuta. Bluaj kikirikët, arrat shqip, qepët, domatet, hudhrën, xhenxhefilin dhe specin djegës në pure. Skuqi purenë në vaj palme 5 minuta, shto bukën e zhytur dhe gatuaj në zjarr të ulët 10–12 minuta duke përzier, derisa të trashet si krem. Rregullo kripën.
- Për vinagretën: prit imët domatet, qepën dhe specin jeshil; përzieji me uthull, vaj ulliri dhe kripë.
- Skuqi karkalecat 2–3 minuta në pak vaj palme me kripë; lërri mënjanë.
- Ngroh vajin e palmës në një tenxhere të thellë (rreth 170°C). Merr brumin me lugë dhe formo toptha sa një vezë; skuqi 4–5 minuta nga çdo anë derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë. Kulloji në letër kuzhine.
- Prit çdo friturë përgjysmë pa e ndarë plotësisht, mbushe me një lugë vatapá, disa karkaleca dhe një lugë vinagrete. Servire të ngrohta.
Koha dhe porcionet
Përgatitja rreth 40 minuta (plus 12 orë zhytje e fasuleve); gatimi rreth 30 minuta. Del rreth 12 copë (për 6 persona).
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