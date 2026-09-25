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Maqedonia e Veriut

Toshkovski: ‘Qyteti i Sigurt’ nga 12 tetori aktivizohet edhe në Ohër, Strugë, Kërçovë dhe Dibër

Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski njoftoi se sistemi inteligjent "Qyteti i Sigurt" nga 12 tetori vihet në funksion edhe në Ohër, Strugë, Kërçovë dhe Dibër — pa periudhë prove.

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Ministri i Brendshëm i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, gjatë vizitës së tij në Shërbimin Rajonal të Punëve të Brendshme (SHRV) në Ohër dhe në Qendrën Rajonale për Punët e Kufirit Perëndim, njoftoi se sistemi inteligjent i mbikëqyrjes së trafikut “Qyteti i Sigurt” (Bezbeden grad) nga data 12 tetor do të nisë zbatimin praktik edhe në territorin e SHRV Ohër — në Ohër, Strugë, Kërçovë dhe Dibër.

Sipas ministrit, përgatitjet janë në fazë përfundimtare: qendra e komandimit po përfundon dhe gjithçka pritet të jetë gati deri më 12 tetor. Ndryshe nga fazat e mëparshme, këtë herë nuk do të ketë periudhë prove — sistemi do të jetë plotësisht operativ që nga dita e parë dhe do të regjistrojë shkeljet e trafikut, përfshirë tejkalimin e shpejtësisë, kalimin në dritë të kuqe dhe targat e parregullta.

Sistemi “Qyteti i Sigurt” funksionon që nga 1 shkurti 2026, fillimisht në Shkup, Kumanovë, Tetovë dhe në pjesë të korridoreve 8 dhe 10. Toshkovski theksoi efektet pozitive të tij, duke njoftuar se në tetë muajt e parë të këtij viti numri i personave të vdekur në aksidente trafiku është ulur me 34 krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Ministri njoftoi gjithashtu se është arritur marrëveshje me Bashkimin Europian që FRONTEX-i, përveç kufirit jugor, të jetë i pranishëm edhe në kufirin perëndimor të Maqedonisë së Veriut, me aktivitetet e përbashkëta që pritet të nisin deri në fund të këtij viti.

Gjatë vizitës, Toshkovski vuri në dukje edhe gjendjen e infrastrukturës: ndërtesa kryesore e SHRV Ohër është e vjetruar dhe parashikohet shembja e saj, ndërsa shërbimet do të zhvendosen në një objekt të ri në hapësirën e ish-kazermës në Ohër.

Burimi: biznisvesti.mk

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