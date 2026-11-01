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Kronika

Trafik kilometrik në aksin Balldren-Milot, fundjava bllokon qarkullimin e automjeteve

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në aksin

Fluksi i lartë i automjeteve gjatë fundjavës ka shkaktuar sërish çrregullime dhe trafik të rënduar në aksin kryesor rrugor Balldren-Milot. Në këtë segment rrugor janë regjistruar radhë të gjata kilometrike të mjeteve, ndërsa drejtuesit po përballen me vështirësi të shumta në qarkullim.

Situata paraqitet e mbingarkuar, me lëvizje mjaft të ngadaltë të mjeteve, gjë që ka çuar në vonesa të ndjeshme në kohën e udhëtimit për të gjithë përdoruesit e këtij aksi.

Ngarkesa në këtë segment përbën një problematikë të njohur e të përsëritur, veçanërisht gjatë ditëve të fundjavës, kur dendësia e lëvizjes rritet si pasojë e udhëtimeve drejt zonave veriore dhe anasjelltas.

“Trafiku në këtë segment vijon të jetë një problem për drejtuesit e mjeteve, të cilët përballen vazhdimisht me vonesa në udhëtim,” raporton nga terreni gazetari i RTSH-së, lidhur me situatën e krijuar.

Pavarësisht masave apo monitorimit, rritja e papritur e numrit të mjeteve në periudha të caktuara kohore vijon të krijojë pikën kryesore të bllokimit në këtë nyje rrugore.

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