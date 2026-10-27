Tragjedi familjare në Tivar: burri qëlloi gruan dhe vrau veten, gruaja vdiq në spital
Ngjarja ndodhi sot rreth orës 14:00 në lagjen Bjeliši të Tivarit; policia dhe prokuroria e Podgoricës po hetojnë rrethanat, ndërsa çifti, sipas Primorski Portal, kishte tre fëmijë
Një tragjedi familjare tronditi sot Tivarin, në Mal të Zi, siç njofton Portali ETV. Rreth orës 14:00, në një shtëpi familjare në lagjen Bjeliši, Z.S. dyshohet se qëlloi me armë zjarri, me pistoletë, ndaj D.K., duke i shkaktuar plagë të rrezikshme për jetën.
Sipas informacioneve të para, pasi qëlloi D.K., Z.S. vrau veten me të njëjtën armë zjarri. Policët shkuan menjëherë në vendngjarje dhe e gjetën Z.S. pa shenja jete, ndërsa fqinjët thanë se kishin dëgjuar disa të shtëna, sipas Primorski Portal.
D.K. e plagosur u transportua nga ekipi i urgjencës mjekësore në një institucion shëndetësor për trajtim, por më pas ndërroi jetë. Spitali i Përgjithshëm i Tivarit i konfirmoi Primorski Portal se ajo vdiq nga pasojat e një plage në kokë, ndërsa edhe Drejtoria e Policisë njoftoi se D.K. u nënshtrua plagëve në Spitalin e Përgjithshëm të Tivarit, siç njofton Portali ETV. Sipas Primorski Portal, bashkëshortët kishin tre fëmijë.
Për ngjarjen është njoftuar prokurori shtetëror në Prokurorinë e Lartë Shtetërore në Podgoricë, i cili do të udhëheqë këqyrjen në vendngjarje. Policët, në koordinim me prokurorin kompetent dhe me urdhër të tij, po kryejnë veprime hetimore dhe masa të tjera për të përcaktuar të gjitha faktet dhe rrethanat e ngjarjes, ndërsa policia thotë se publiku do të njoftohet në kohën e duhur.
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