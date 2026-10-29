Tragjedia hekurudhore në Spanjë, dalin audioregjistrimet: Kontrollori lejoi trenat të lëviznin pa konfirmuar distancën e sigurisë
Tre regjistrime audio të bisedave mes qendrës së kontrollit dhe makinistëve të trenave Iryo dhe AVE zbulojnë gabimet e mundshme që paraprinë përplasjen tragjike në Spanjë, ku deri më tani kanë humbur jetën 68 persona. Sipas gazetës El País, komunikimet ngrenë pikëpyetje mbi zbatimin e protokolleve të sigurisë përpara aksidentit.
Sipas gazetës El País, komunikimet zbulojnë se kontrollori urdhëroi trenat të rifillonin lëvizjen me shpejtësi normale, pa konfirmuar më parë se distanca mes tyre ishte e sigurt. Ky veprim, sipas raportimeve, bie ndesh me protokollet e sigurisë dhe përbën një nga elementet kryesore që po shqyrtohen për zbardhjen e ngjarjes.
Në një nga regjistrimet, kontrollori i qendrës së kontrollit Atocha i jep leje trenit AVE të rifillojë udhëtimin me shpejtësi normale, megjithëse nuk ishte konfirmuar se treni Iryo përpara tij ishte larguar në një distancë të sigurt.
Në fund të bisedës, kontrollori dhe makinisti konfirmojnë urdhrin:
Qendra e Kontrollit Atocha (CRC): “Shkëputeni dhe rilidhni LZB-në. Përsëriteni itinerarin. Dhe pastaj përsëriteni itinerarin nën mbrojtjen e BSL-së me një itinerar normal.”
Makinisti i trenit AVE: “Me orar të rregullt?”
Qendra e Kontrollit Atocha (CRC): “Po.”
Sipas raportimit të El País, ky urdhër u dha pa u konfirmuar nëse treni Iryo ishte larguar mjaftueshëm për të shmangur një përplasje.
Një tjetër regjistrim përmban komunikimin mes makinistit të Iryos dhe qendrës së kontrollit, në orën 08:41. Makinisti njofton se treni nuk mund të rifillonte lëvizjen për shkak të një problemi teknik.
Makinisti i Iryos: “Mirëmëngjes, Atocha. Pata një problem me kutinë e shpejtësisë ndërsa ngisja me BZL. Treni tjetër duhet të jetë në autostradën 113 me mbi 200 km/orë. Por nuk kam bërë asnjë ndërrim shpejtësie. Jam ndaluar në hyrje të Urda-s.”
Pas disa komunikimeve, kontrollori i jep sërish udhëzime për rifillimin e udhëtimit.
Qendra e Kontrollit Atocha (CRC): “Shkëputeni. Dhe rilidhuni. Rifilloni udhëtimin tuaj, nën mbrojtjen e BSL-së, me shpejtësi normale.”
Makinisti i trenit Iryo: “Në rregull, më jep një moment.”
Megjithatë, në një telefonatë tjetër, makinisti njofton se treni vijonte të ishte i ndaluar, pasi nuk mund të kontrollonte sistemin LZB.
Makinisti i Iryos: “Treni nuk më lejon të kontrolloj sistemin LZB. Kjo është arsyeja pse jam ende i ndaluar në sinjalin e hyrjes.”
Qendra e Kontrollit Atocha (CRC): “Në rregull, atëherë, sa më shpejt të jetë e mundur. Dhe nëse keni ndonjë problem, thjesht na telefononi.”
Makinisti i trenit Iryo: “Në rregull, perfekt.”
Sipas El País, regjistrimet përmbajnë edhe një bisedë të brendshme në qendrën e kontrollit, ku dëgjohen diskutime për problemet teknike të trenit dhe mënyrën se si duhej të vazhdonte lëvizja.
Rreth pesë minuta pas këtij komunikimi, ndodhi përplasja mes trenave Iryo dhe AVE. Hetimet pritet të përcaktojnë nëse moszbatimi i procedurave të sigurisë dhe komunikimet mes makinistëve dhe kontrollorëve kanë ndikuar në tragjedi.
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