Trahana me kos — supa tradicionale shqiptare me gjalpë dhe djathë të skuqur
Supa ngrohtëse e dimrit me trahana, kos dhe gjalpë, e shërbyer me djathë të skuqur krokant — shija autentike e kuzhinës shqiptare.
Trahana është një nga pjatat më të dashura tradicionale shqiptare — një pastë e thatë e përgatitur me miell dhe kos, që ruhet gjatë dimrit dhe gatuhet si supë e ngrohtë me gjalpë. Kjo recetë sjell versionin klasik me kos dhe djathë të skuqur.
Përbërësit
- 250 g trahana (pastë e thatë tradicionale)
- 1 litër ujë ose lëng mishi
- 500 ml kos natyral
- 2 lugë gjelle gjalpë
- 100 g djathë i bardhë (për skuqje)
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji mente e thatë (opsionale)
- vaj ulliri për servirje
Hapat e përgatitjes
- Në një tenxhere vendos ujin ose lëngun e mishit të ziejë mbi zjarr mesatar.
- Shto trahananë dhe përzie vazhdimisht që të mos ngjitet; zie për 10-12 minuta derisa të trashet.
- Në një tas rrih kosin me pak ujë të ngrohtë derisa të bëhet krem i lëmuar; hidhe ngadalë në tenxhere duke përzier vazhdimisht (zjarr i ulët që kosi të mos pritet).
- Shto gjalpin, kripën, piperin dhe menten; lër të ziejë edhe 3-4 minuta.
- Ndërkohë, në një tigan me pak vaj skuq copat e djathit deri sa të marrin ngjyrë të artë krokante.
- Shërbeje supën të nxehtë në tasa, me djathin e skuqur sipër dhe një fije vaj ulliri.
Koha e përgatitjes: 10 minuta; koha e gatimit: 20 minuta; gjithsej: 30 minuta. Porcione: 4.
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