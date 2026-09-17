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Receta gatimi

Trahana me kos — supa tradicionale shqiptare me gjalpë dhe djathë të skuqur

Supa ngrohtëse e dimrit me trahana, kos dhe gjalpë, e shërbyer me djathë të skuqur krokant — shija autentike e kuzhinës shqiptare.

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Trahana është një nga pjatat më të dashura tradicionale shqiptare — një pastë e thatë e përgatitur me miell dhe kos, që ruhet gjatë dimrit dhe gatuhet si supë e ngrohtë me gjalpë. Kjo recetë sjell versionin klasik me kos dhe djathë të skuqur.

Përbërësit

  • 250 g trahana (pastë e thatë tradicionale)
  • 1 litër ujë ose lëng mishi
  • 500 ml kos natyral
  • 2 lugë gjelle gjalpë
  • 100 g djathë i bardhë (për skuqje)
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji mente e thatë (opsionale)
  • vaj ulliri për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Në një tenxhere vendos ujin ose lëngun e mishit të ziejë mbi zjarr mesatar.
  2. Shto trahananë dhe përzie vazhdimisht që të mos ngjitet; zie për 10-12 minuta derisa të trashet.
  3. Në një tas rrih kosin me pak ujë të ngrohtë derisa të bëhet krem i lëmuar; hidhe ngadalë në tenxhere duke përzier vazhdimisht (zjarr i ulët që kosi të mos pritet).
  4. Shto gjalpin, kripën, piperin dhe menten; lër të ziejë edhe 3-4 minuta.
  5. Ndërkohë, në një tigan me pak vaj skuq copat e djathit deri sa të marrin ngjyrë të artë krokante.
  6. Shërbeje supën të nxehtë në tasa, me djathin e skuqur sipër dhe një fije vaj ulliri.

Koha e përgatitjes: 10 minuta; koha e gatimit: 20 minuta; gjithsej: 30 minuta. Porcione: 4.

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