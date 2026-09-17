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Simit turk — bukëzat tradicionale me susam

Bukëza krokante turke me susam, ideale për mëngjes me çaj, djathë dhe ullinj — receta autentike që mund ta bësh lehtë në shtëpi.

· 2 min lexim

Përbërësit (për rreth 8 simit):

  • 500 g miell gruri
  • 300 ml ujë të vakët
  • 7 g maja e thatë (ose 20 g maja e freskët)
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1 lugë çaji kripë
  • 50 ml vaj ulliri
  • 150 g susam
  • 100 ml melasë rrushi (pekmez) — ose mjaltë i holluar me ujë
  • 100 ml ujë për zhytjen e simiteve

Përgatitja:

  1. Shkrije majanë dhe sheqerin në ujin e vakët dhe lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë.
  2. Në një tas të madh përziej miellin me kripën, shto ujin me maja dhe vajin e ullirit, dhe puno brumin 8–10 minuta derisa të bëhet i butë dhe elastik.
  3. Mbulojeni tasin dhe lëreni brumin të vijë për rreth 1 orë në vend të ngrohtë, derisa të dyfishohet.
  4. Ngrohe furrën në 200°C dhe shtro tepsinë me letër furre.
  5. Ndaje brumin në 8 pjesë të barabarta. Secilën rrotullo në formë shiriti të gjatë, bashkoj skajet dhe formo unazë.
  6. Përziej melasën me 100 ml ujë; zhyt secilën unazë në këtë përzierje, pastaj mbështille mirë me susam.
  7. Vendos simitet në tepsi, lëri të pushojnë 15 minuta dhe piq për 20–25 minuta derisa të marrin ngjyrë të artë.
  8. Shërbejini të ngrohtë me djathë, ullinj dhe çaj turk.

Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta (plus 1 orë e 15 minuta për ardhjen e brumit). Koha e gatimit: 20–25 minuta. Porcionet: 8 simit.

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