Simit turk — bukëzat tradicionale me susam
Bukëza krokante turke me susam, ideale për mëngjes me çaj, djathë dhe ullinj — receta autentike që mund ta bësh lehtë në shtëpi.
Përbërësit (për rreth 8 simit):
- 500 g miell gruri
- 300 ml ujë të vakët
- 7 g maja e thatë (ose 20 g maja e freskët)
- 1 lugë çaji sheqer
- 1 lugë çaji kripë
- 50 ml vaj ulliri
- 150 g susam
- 100 ml melasë rrushi (pekmez) — ose mjaltë i holluar me ujë
- 100 ml ujë për zhytjen e simiteve
Përgatitja:
- Shkrije majanë dhe sheqerin në ujin e vakët dhe lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë.
- Në një tas të madh përziej miellin me kripën, shto ujin me maja dhe vajin e ullirit, dhe puno brumin 8–10 minuta derisa të bëhet i butë dhe elastik.
- Mbulojeni tasin dhe lëreni brumin të vijë për rreth 1 orë në vend të ngrohtë, derisa të dyfishohet.
- Ngrohe furrën në 200°C dhe shtro tepsinë me letër furre.
- Ndaje brumin në 8 pjesë të barabarta. Secilën rrotullo në formë shiriti të gjatë, bashkoj skajet dhe formo unazë.
- Përziej melasën me 100 ml ujë; zhyt secilën unazë në këtë përzierje, pastaj mbështille mirë me susam.
- Vendos simitet në tepsi, lëri të pushojnë 15 minuta dhe piq për 20–25 minuta derisa të marrin ngjyrë të artë.
- Shërbejini të ngrohtë me djathë, ullinj dhe çaj turk.
Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta (plus 1 orë e 15 minuta për ardhjen e brumit). Koha e gatimit: 20–25 minuta. Porcionet: 8 simit.
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