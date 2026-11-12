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Kosova

Tre të mitur ndalohen për tentim vrasje pas përleshjes me mjete të mprehta në Gjilan

Prokuroria Themelore në Gjilan ka nisur hetimet dhe ka kërkuar paraburgim për tre të miturit e ndaluar pas përleshjes së dy grupeve në rrugën "Mësuesit e viteve 90'ta".

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Tre të mitur ndalohen për tentim vrasje pas përleshjes me mjete të mprehta në Gjilan

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për të Mitur, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës në Gjilan, dje rreth orës 13:00 ka ndaluar tre persona të mitur, të cilët dyshohen për veprën penale “Tentim vrasje”, sipas njoftimit të Prokurorisë Themelore në Gjilan.

Sipas prokurorisë, rasti ka ndodhur në rrugën “Mësuesit e viteve 90’ta” në Gjilan, ku dy grupe, pas një mosmarrëveshjeje, janë rrahur fizikisht mes vete; gjatë rrahjes janë përdorur mjete të mprehta, duke pësuar lëndime trupore, siç njofton KosovaPress.

Me të marrë informacionet e para, policia ka reaguar menjëherë dhe, në bashkëpunim me prokurorin e shtetit, i ka ndaluar të miturit për 24 orë.

Prokuroria ka filluar hetimet ndaj të miturve dhe, brenda afateve kohore, ka paraqitur kërkesën për caktimin e paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamentit për të Mitur.

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