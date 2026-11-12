Chainstack zbulon sulm kibernetik me agjentë të inteligjencës artificiale: u ekspozuan emra, email-e dhe hash-e fjalëkalimesh të klientëve
Sulmuesi hyri përmes një instance Grafana me kredencialet standarde të administratorit, arriti deri në mjedisin e prodhimit me kornizën ARTEX dhe preku bazën e të dhënave të llogarive; kompania u kërkon klientëve të ndryshojnë fjalëkalimet dhe të rirotullojnë kredencialet e nyjeve
Ofruesi i infrastrukturës blockchain Chainstack ka zbuluar se një sulmues i jashtëm fitoi qasje të paautorizuar në pjesë të sistemeve të saj në fund të tetorit, në një sulm të kryer me ndihmën e agjentëve të inteligjencës artificiale. Siç njofton The Block, duke cituar raportin e incidentit të kompanisë, sulmuesi arriti te baza e të dhënave të llogarive të klientëve, ku ndodheshin emra organizatash dhe mbajtësish llogarish, adresa email-i të anëtarëve dhe hash-e fjalëkalimesh, si dhe te sisteme që mbajnë kredenciale nyjesh.
Sipas raportit të Chainstack, ndërhyrja nisi më 26 tetor, kur sulmuesi hyri në një mjedis zhvillimi përmes një instance Grafana të ekspozuar në internet, e vendosur për testim me kredencialet standarde të administratorit të pandryshuara dhe pa një shtresë shtesë mbrojtjeje. Përmes funksionit proxy të burimeve të të dhënave të Grafana-s, ai arriti shërbime të brendshme, përfshirë një server mjeti MCP pa autentikim, llogaria e shërbimit e të cilit kishte të drejta administratori në të gjithë klasterin. Më 29 tetor sulmuesi kaloi në pjesë të mjedisit të prodhimit, ndërsa më 31 tetor lexoi në masë sekretet nga menaxheri i sekreteve në cloud, përdori një çelës VPN të komprometuar për t’u lidhur me rrjetin e bazave të të dhënave dhe bëri kërkime në bazat e prodhimit.
Kompania thotë se e zbuloi ndërhyrjen dhe i preu rrugët e qasjes po më 31 tetor, ndërsa hetimin e mbylli më 2 nëntor; më 10 nëntor ajo shtoi në raport detajet teknike dhe treguesit e komprometimit për ekipet e sigurisë. Sipas vlerësimit të saj, me besim të lartë sulmuesi përdori ARTEX, një kornizë me burim të hapur që orkestron agjentë të modeleve të mëdha gjuhësore për të automatizuar hapat e ndërhyrjes, dhe shenjat “artx/artex” u gjetën në të gjitha artefaktet e tij. Hetimi nuk gjeti asnjë provë se u shfrytëzua ndonjë dobësi softuerike: sulmi u ndërtua duke zinxhiruar kredenciale standarde, funksionalitet administrativ të ekspozuar, mungesë autentikimi, leje tepër të gjera dhe kredenciale jetëgjata.
Chainstack i trajton kredencialet e nyjeve si të ekspozuara dhe u kërkon klientëve t’i rirotullojnë ato pa ndërprerje shërbimi nga konsola, të ndryshojnë fjalëkalimet dhe të rigjenerojnë çelësat API të platformës, duke i paralajmëruar njëkohësisht të ruhen nga mesazhet phishing — kompania thekson se nuk kërkon kurrë fjalëkalime, tokenë apo çelësa. Sipas saj, nyjet e klientëve, konsola dhe API-ja nuk u modifikuan dhe shërbimet ndaj klientëve funksionuan normalisht gjatë gjithë incidentit.
Kompania e vendos incidentin brenda një fushate më të gjerë sulmesh të fuqizuara nga inteligjenca artificiale, të raportuar në fund të tetorit; e njëjta kornizë ARTEX ishte raportuar më 7 tetor nga CrowdStrike si e përdorur kundër organizatave financiare në Korenë e Jugut. Rasti shton presionin mbi ofruesit e infrastrukturës blockchain dhe cloud për të hequr kredencialet standarde dhe për të kufizuar lejet e mjeteve të automatizimit, pikërisht në kohën kur agjentët e AI po ulin ndjeshëm koston dhe kohën që u duhet sulmuesve për të kaluar nga një mjedis testimi në zemër të prodhimit.
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