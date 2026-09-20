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Amerika

Trump e kthen harkun triumfal në kompleks ushtarak: dronë dhe snajperë mbi Uashington

Presidenti amerikan njoftoi të dielën në Truth Social se projekti 250-këmbësh në rrethin Memorial do të shërbejë edhe si bazë mbrojtëse për kryeqytetin

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Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të dielën në mëngjes, përmes një postimi në Truth Social, se ka rënë dakord – “me kërkesën e fortë të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe për qëllime të sigurisë kombëtare” – që harku triumfal i planifikuar në Uashington D.C. të shndërrohet në një “Kompleks Ushtarak/Hark Triumfal të klasit më të lartë”.

Harku 250 këmbë (rreth 76 metra) i lartë është planifikuar të ngrihet në Rrethin Pritës pranë Urës Memorial të Arlingtonit në Uashington. Sipas njoftimit të presidentit, struktura do të strehojë dhe do të mundësojë vendosjen e shpejtë të një numri të madh dronësh, si dhe snajperë si në tarracë ashtu edhe në zonat e sheshit, ndërsa do të mbajë edhe sasi të mëdha municioni snajperi në depo.

“Nga 59 qytetet dhe kryeqytetet kryesore, Uashington D.C. ËSHTË E VETMJA NË BOTË QË NUK KA HARK TRIUMFAL, por tani do ta ketë dhe, me diferencë, më të madhin nga të gjithë!”, shkroi Trump.

Harku kaloi javën e kaluar shqyrtimin e sigurisë së FAA-së lidhur me lartësinë 250-këmbëshe pranë Aeroportit Reagan – me kushtin që të shtohet një “flakë e përjetshme” në majë dhe tre projektorë ndriçimi për pilotët. Miratimi përfundimtar nga Komisioni i Planifikimit të Kryeqytetit Kombëtar (NCPC) është ende në pritje, ndërsa Shërbimi i Parqeve Kombëtare vlerëson se ndërtimi do të kërkojë 20 orë punë në ditë për 2–3 vjet.

Projekti mbetet kontrovers: demokratët e quajnë atë një projekt kotësie dhe kanë paraqitur legjislacion për të bllokuar financimin e tij.

Burimi: Washington Examiner

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