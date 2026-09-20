Trump e kthen harkun triumfal në kompleks ushtarak: dronë dhe snajperë mbi Uashington
Presidenti amerikan njoftoi të dielën në Truth Social se projekti 250-këmbësh në rrethin Memorial do të shërbejë edhe si bazë mbrojtëse për kryeqytetin
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të dielën në mëngjes, përmes një postimi në Truth Social, se ka rënë dakord – “me kërkesën e fortë të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe për qëllime të sigurisë kombëtare” – që harku triumfal i planifikuar në Uashington D.C. të shndërrohet në një “Kompleks Ushtarak/Hark Triumfal të klasit më të lartë”.
Harku 250 këmbë (rreth 76 metra) i lartë është planifikuar të ngrihet në Rrethin Pritës pranë Urës Memorial të Arlingtonit në Uashington. Sipas njoftimit të presidentit, struktura do të strehojë dhe do të mundësojë vendosjen e shpejtë të një numri të madh dronësh, si dhe snajperë si në tarracë ashtu edhe në zonat e sheshit, ndërsa do të mbajë edhe sasi të mëdha municioni snajperi në depo.
“Nga 59 qytetet dhe kryeqytetet kryesore, Uashington D.C. ËSHTË E VETMJA NË BOTË QË NUK KA HARK TRIUMFAL, por tani do ta ketë dhe, me diferencë, më të madhin nga të gjithë!”, shkroi Trump.
Harku kaloi javën e kaluar shqyrtimin e sigurisë së FAA-së lidhur me lartësinë 250-këmbëshe pranë Aeroportit Reagan – me kushtin që të shtohet një “flakë e përjetshme” në majë dhe tre projektorë ndriçimi për pilotët. Miratimi përfundimtar nga Komisioni i Planifikimit të Kryeqytetit Kombëtar (NCPC) është ende në pritje, ndërsa Shërbimi i Parqeve Kombëtare vlerëson se ndërtimi do të kërkojë 20 orë punë në ditë për 2–3 vjet.
Projekti mbetet kontrovers: demokratët e quajnë atë një projekt kotësie dhe kanë paraqitur legjislacion për të bllokuar financimin e tij.
Burimi: Washington Examiner
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