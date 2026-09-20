Trump kthehet një ditë më herët në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa Huthit sulmojnë Riadin
Presidenti amerikan Donald Trump ndërpreu një ditë më herët fundjavën në Camp David dhe u kthye në Shtëpinë e Bardhë të shtunën në mbrëmje, në të njëjtën ditë kur rebelët Huthi tentuan të godasin Riadin me një raketë balistike.
Presidenti amerikan Donald Trump e shkurtoi një ditë më herët pushimin e fundjavës në Camp David dhe u kthye në Shtëpinë e Bardhë të shtunën në mbrëmje. Ai udhëtoi me helikopterin presidencial Marine One dhe u ul në Ellipse rreth orës 7 të mbrëmjes sipas orës lokale të Uashingtonit (ET), sipas një raporti të pool-it të Shtëpisë së Bardhë të depozituar nga reporteri i USA Today, Joey Garrison. Udhëzimi fillestar i fundjavës e kishte presidentin në rezidencën e Camp David deri të dielën.
Kthimi i hershëm ndodhi në të njëjtën ditë kur koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se forcat Huthi, të mbështetura nga Irani, tentuan të godasin Riadin me një raketë balistike. Mbrojtja ajrore saudite e ndërpreu dhe e shkatërroi raketën herët të shtunën në mëngjes — sulmi i parë i drejtpërdrejtë ndaj kryeqytetit saudit që nga përshkallëzimi i fundit i luftimeve.
Rebelët Huthi pretenduan, pa paraqitur asnjë provë, se goditën objektiva “sensitivë” në Riad dhe se i vunë zjarr objekteve të gjigantit naftëtar Aramco. Sipas gazetës Wall Street Journal, sulmi duket se kishte në shënjestër magazinat e karburantit të avionëve në Aeroportin Ndërkombëtar King Khalid, ku dëshmitarët panë një kolonë të zezë tymi që ngrihej në qiell. Koalicionit iu desh të ndalonte po atë ditë edhe sulme të tjera të tentuar ndaj Yanbu, Taif, Baysh dhe Farasan. Nuk u raportuan viktima.
Shtëpia e Bardhë nuk ka thënë publikisht nëse kthimi i hershëm i presidentit Trump lidhet me përshkallëzimin e situatës në Lindjen e Mesme, duke e lënë të paqartë motivin e ndryshimit të papritur të programit.
Paralelisht, Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një paralajmërim sigurie për qytetarët amerikanë në Lindjen e Mesme, duke këshilluar vigjilencë të lartë dhe monitorim të vazhdueshëm të operacioneve të aeroporteve. Paralajmërimi mbulon Irakun, Bahreinin, Omanin, Arabinë Saudite, Iranin, Katarin, Libanin, Kuvajtin dhe Jordaninë.
Sulmi ndaj Riadit vjen në një moment tensionesh të larta: lufta SHBA-Iran ka hyrë në muajin e gjashtë, ndërsa Arabia Saudite është goditur ditët e fundit edhe nga sulme të tjera — mes tyre dronë të drejtuar ndaj Mekës dhe një vdekje e shkaktuar nga mbetjet e një droni të ndërprerë në ajër, sipas raportimeve të agjencisë së lajmeve AP.
Burimi: Daily Caller / Wall Street Journal / Washington Examiner / Reuters
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