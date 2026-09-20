Trump synon të vërë nën kontroll politik financimin e kërkimit shëndetësor: një bord i ri do të vendosë për grantet e NIH
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, synon të vërë nën kontrollin e emërimeve të tij politike një pjesë të madhe të financimit kombëtar të kërkimit shëndetësor, raportoi të shtunën Politico, sipas raportimit të Reuters.
Trump i ka urdhëruar drejtorin e Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB), Russ Vought, të përgatisë një urdhër ekzekutiv që krijon një bord të ri, i cili do të vendosë se cilat grante do të financohen nga Institutet Kombëtare të Shëndetit (NIH).
Sipas planit, në përbërje të bordit do të jenë drejtori i NIH, Jay Bhattacharya, dhe vetë Vought, ndërsa vendimet për dhënien e granteve do të kërkonin unanimitet. Nëse urdhri miratohet, kjo do t’i jepte Vought-it një rol të drejtpërdrejtë në përcaktimin e mënyrës se si NIH shpërndan paratë e miratuara nga Kongresi.
Lëvizja vjen në mes të kritikave në rritje ndaj shkurtimit të financimit për kërkimin shkencor, të ndërmarra vitin e kaluar për të synuar shpenzimet federale në universitetet kryesore, me ngrirjen ose anulimin e granteve në shumë institucione. Administrata argumenton se shkurtimet janë të nevojshme për të financuar vetëm “shkencë solide” dhe për të korrigjuar vite të tëra “prioritete të gabuara”.
ZMB-ja, Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shëndetësisë nuk iu përgjigjën kërkesës së Reuters për koment.
Burimi: Reuters
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