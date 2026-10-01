Trump: Irani do të goditet rëndë nëse ka lidhje me incidentin e linjës Dubai-Tel Aviv
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të enjten se Irani do të përballet me pasoja të rënda nëse konfirmohet se Teherani ka lidhje me incidentin që përfshiu një avion të kompanisë Flydubai në linjën Dubai-Tel Aviv.
I pyetur nga gazetarët nëse SHBA-ja do të merrte në konsideratë hakmarrjen ndaj Iranit, Trump u përgjigj: “Ata do të goditen shumë rëndë, mos u shqetësoni.”
Deklarata e tij vjen pas incidentit me fluturimin FZ1073 të Flydubai, i cili po udhëtonte nga Dubai drejt Tel Avivit, por u devijua dhe kreu një ulje emergjente në qytetin saudit të Tabukut.
Flydubai tha se një “përleshje ndodhi në kabinën e pilotit”, ndërsa anëtarët e ekuipazhit ndërhynë për të siguruar avionin përpara se ai të devijohej në mënyrë të sigurt.
Pas incidentit, kompania pezulloi fluturimet drejt dhe nga Izraeli, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes.
Ndërkohë, Trump shkroi në rrjetin e tij social Truth Social se SHBA-ja kishte eliminuar kërcënimin bërthamor të Iranit dhe se pjesa e mbetur e procesit synon të sigurojë që ai të mos rikthehet.
Deri në këtë fazë, nuk është paraqitur në deklaratat e cituara ndonjë provë publike që të konfirmojë përfshirjen e Iranit në incident.
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