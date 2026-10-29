Ish-çifti Sasha Farber dhe Janel Parrish darkojnë bashkë, pesë ditë pasi ai tha se është beqar
Aktorja e "Pretty Little Liars" dhe ish-balerini i "Dancing with the Stars" u panë në një restorant në Kaliforni, pak muaj pas ndarjes dhe vetëm pak ditë pas deklaratës së Farber se po shijon kohën si beqar
Aktorja Janel Parrish, 37 vjeçe, e njohur nga seriali “Pretty Little Liars”, dhe ish-balerini profesionist i “Dancing with the Stars” Sasha Farber, 42 vjeç, u panë bashkë në darkë mbrëmjen e 27 tetorit në restorantin BLVD Steak në Sherman Oaks të Kalifornisë, siç njofton Just Jared, duke iu referuar një videoje të publikuar nga DeuxMoi.
Çifti e kishte konfirmuar lidhjen në fund të prillit 2026, pas javësh videosh vallëzimi që kishin ndezur kuriozitetin e fansave, por në korrik dolën lajmet për ndarjen e tyre. Parrish kishte konkurruar në “Dancing with the Stars” në vitin 2014, në një sezon ku Farber nuk ishte balerin profesionist.
Darka vjen vetëm pesë ditë pasi Farber i tha Us Weekly, më 23 tetor: “Nuk do të thoja se po e shijoj, por jam beqar dhe më duhet pak kohë për veten para se të dal sërish në takime.” As Parrish dhe as Farber nuk e kanë komentuar darkën; Just Jared vëren se është e mundur që të dy të jenë thjesht miq pas ndarjes, siç kanë sugjeruar edhe disa fansa në komente.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.