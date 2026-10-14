Trump mban tubim në Alaska për “Dan Sullivan-in e vërtetë” dhe premton 162 milionë dollarë për internetin rural
Presidenti foli të martën mbrëma në Wasilla, në ndalesën e parë të turneut perëndimor të fushatës, ku sulmoi rivalen demokrate Mary Peltola dhe votimin me renditje, ndërsa kryetari i FCC-së njoftoi një votim për investimin e ri në internetin me shpejtësi të lartë.
Presidenti Donald Trump mbajti të martën mbrëma një tubim në Wasilla të Alaskës në mbështetje të senatorit republikan Dan Sullivan dhe kandidatëve të tjerë republikanë, në ndalesën e parë të një turneu perëndimor fushate që do ta çojë edhe në Arizona dhe Montana, siç njofton Washington Examiner. Tubimi në qendrën sportive Curtis D. Menard vjen më pak se tri javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Demokratët e kanë kthyer Alaskën — një shtet tradicionalisht republikan — në një nga objektivat e tyre në përpjekjen për të rimarrë Senatin, ku u duhen të paktën katër vende për shumicën. Para mbrëmjes së tubimit, kandidatja demokrate, ish-kongresistja Mary Peltola, kryesonte ndaj Sullivan-it me 1.4 pikë përqindjeje në mesataren e sondazheve të RealClearPolitics, ndërsa garën e ndërlikon edhe prania në fletëvotim e një kandidati tjetër me emrin Dan Sullivan, i cili do të shfaqet si “Daniel J. Sullivan”.
Trump e hapi fjalimin pikërisht me këtë temë, duke e quajtur senatorin në detyrë “Dan Sullivan-i i vërtetë” dhe duke akuzuar demokratët se e kanë mbështetur kandidatin me të njëjtin emër për të hutuar votuesit dhe për t’i hequr vota republikanit. Ai u bëri thirrje votuesve të mbështesin Masën 2 të fletëvotimit për të shfuqizuar votimin me renditje të preferencave, sistem që e sulmoi ashpër gjatë gjithë fjalimit.
Në pjesën tjetër të fjalimit, presidenti mbrojti luftën me Iranin dhe axhendën e tij energjetike, kritikoi mediat për mbulimin e tarifave dhe përsëriti premtimin se, nëse republikanët mbajnë shumicën në të dy dhomat e Kongresit, çdo qytetar amerikan i rritur do të marrë 5,000 dollarë. Ai sulmoi ashpër edhe Peltola-n, duke e akuzuar se ka punuar me ish-presidentin Joe Biden për të goditur sektorin e naftës dhe gazit të Alaskës, përfshirë zonën ANWR, dhe paralajmëroi se një fitore demokrate do të frenonte çdo projekt të miratuar nga administrata e tij.
Drejt fundit të fjalimit erdhi edhe njoftimi konkret i mbrëmjes: Komisioni Federal i Komunikimeve (FCC) planifikon të votojë më vonë këtë muaj për një investim shtesë prej 162 milionë dollarësh për zgjerimin e internetit me shpejtësi të lartë në Alaskën rurale. Trump e thirri në skenë kryetarin e FCC-së, Brendan Carr, i cili tha se Sullivan ka punuar me administratën për ta çuar internetin në gjithë shtetin dhe se puna do të vazhdojë derisa çdo banor i Alaskës të lidhet me internet të shpejtë — një premtim që administrata e paraqiti si pjesë të qindra milionë dollarëve të sjella tashmë në shtet.
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