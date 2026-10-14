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Konflikti SHBA - Iran

77 ligjvënës amerikanë i kërkojnë Pentagonit përgjigje për vdekjet e civilëve në Iran

Anëtarët e Kongresit kërkojnë sqarime për masat e mbrojtjes së civilëve gjatë sulmeve amerikane në Iran këtë vit, duke përmendur goditjen e një dasme më 1 shtator dhe sulmin ndaj një shkolle në Minab më 28 shkurt.

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Kapitoli i Shteteve të Bashkuara në Uashington

Shtatëdhjetë e shtatë anëtarë të Kongresit amerikan i kanë kërkuar Pentagonit përgjigje për mënyrën se si janë mbrojtur civilët gjatë sulmeve të Shteteve të Bashkuara në Iran këtë vit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të fundit për luftën.

Ligjvënësit përmendin në kërkesën e tyre një sulm të 1 shtatorit ndaj një dasme, ku u vranë pesë persona, mes tyre dy fëmijë. Ata i referohen gjithashtu sulmit të 28 shkurtit ndaj një shkolle në Minab, për të cilin raportohet se u vranë 120 fëmijë, në ditën kur nisën sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit.

Kërkesa e nënshkruar nga 77 anëtarë të Kongresit e vë Departamentin e Mbrojtjes përpara pyetjeve konkrete mbi rregullat e angazhimit dhe masat e marra për të shmangur viktima civile gjatë fushatës ajrore ndaj Iranit. Çështja e viktimave civile ka qenë një nga pikat më të debatueshme të luftës në debatin politik amerikan.

Në përditësimin e saj, Al Jazeera nuk raporton ende një përgjigje zyrtare të Pentagonit ndaj kërkesës së ligjvënësve. Presioni i Kongresit vjen ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon dhe debati në Uashington mbi kostot dhe pasojat e saj po thellohet.

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