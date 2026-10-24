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Ekspozita

Christie’s mbyll shitjen ditore të artit bashkëkohor në Paris me 13,48 milionë dollarë: Calder dhe Kiefer mbi vlerësimet

Në ankandin «Art Contemporain – Vente du Jour», 73 për qind e loteve u shitën mbi vlerësimin e ulët, ndërsa totali prej 11,99 milionë eurosh përmbushi pritshmërinë e para-shitjes

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Shitja ditore e artit bashkëkohor e Christie’s në Paris, «Art Contemporain – Vente du Jour», u mbyll të premten me një total prej 13,48 milionë dollarësh (11,99 milionë euro), siç njofton HENI, shërbimi i të dhënave të tregut të artit. Totali përmbushi vlerësimin e para-shitjes të shtëpisë së ankandeve.

Shenjë e kërkesës së qëndrueshme për emrat e mëdhenj të pasluftës dhe bashkëkohores ishte fakti se 73 për qind e loteve u shitën mbi vlerësimin e tyre të ulët. Mes veprave që tejkaluan pritshmëritë u renditën punime të Alexander Calder-it, mjeshtrit amerikan të skulpturës kinetike, dhe të Anselm Kiefer-it, njërit prej artistëve bashkëkohorë gjermanë më të vlerësuar. Shifrat e totalit përfshijnë tarifat dhe primet që i shtohen çmimit të çekiçit.

Shitja ditore u zhvillua në kulmin e javës pariziane të artit, kur kryeqyteti francez mbledh koleksionistë nga e gjithë bota për panaire dhe ankande. Rezultati i së premtes konfirmon se, përtej shitjeve të mëdha të mbrëmjes, edhe ankandet ditore të artit bashkëkohor po mbajnë ritmin e tregut, me blerës të gatshëm të paguajnë mbi vlerësimin për vepra të autorëve të konsoliduar.

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