Mbi 150 skenografë dhe artistë dhurojnë vepra origjinale: ankandi i dytë për foshnjat e Gazës hapet më 26 tetor në Bush Theatre
Veprat e lidhura me «Billy Elliot», «Titanique» dhe «Game of Thrones: The Mad King» dalin në ankandin online deri më 9 nëntor — të gjitha të ardhurat për qumësht formule, pelena dhe ujë të pastër për fëmijët në Gaza
Mbi 150 krijues teatri dhe artistë po dhurojnë vepra origjinale për edicionin e dytë të Ankandit të Skenografëve dhe Artistëve për Gazën, që mbledh fonde për Gaza Formula Fund, siç njofton WhatsOnStage. Ankandi hapet më 26 tetor në Bush Theatre të Londrës dhe vazhdon online në platformën GalaBid deri më 9 nëntor.
Në shitje dalin vepra arti, skica kostumesh, fotografi, printime, skica skenografie, kukulla, rekuizita dhe qeramikë — secila e nënshkruar nga krijuesi i saj — të lidhura me produksione si «Billy Elliot», «Oliver!», «The Hunger Games», «Cyrano de Bergerac», «Titanique», «Hamlet: Hail to the Thief», «Monty Python’s Spamalot», «Game of Thrones: The Mad King» dhe «West End Girl» e Lily Allen-it. Mes dhuruesve janë Christine Jones, Rufus Norris, Tim Hatley, Rae Smith, Ian MacNeil, Miriam Buether, Anna Fleischle dhe Lez Brotherston, ndërsa këtë vit ankandit i janë bashkuar edhe artistë, fotografë dhe qeramistë.
Të gjitha të ardhurat shkojnë për punën e Gaza Formula Fund, që furnizon me qumësht formule për foshnja, pelena, ujë të pastër, ushqim dhe nevoja të tjera bazë foshnjat, fëmijët dhe familjet në Gaza. Fondi u themelua në vitin 2025 nga skenografja londineze Georgia Lowe dhe Izziddeen, baba nga Gaza, dhe vepron si projekt i organizatës bamirëse britanike Small Steps Project, e cila do të administrojë paratë e mbledhura. «Kufijtë dhe distancat e mëdha na ndajnë, por ndjenjat e përbashkëta dhe motivet humanitare na bashkojnë», tha Izziddeen, duke e quajtur ankandin një akt të jashtëzakonshëm solidariteti për fëmijët e Gazës.
Edicioni i parë i ankandit, vitin e kaluar, mblodhi mbi 32 mijë paund. Sipas WhatsOnStage, fondi ka shpërndarë deri tani mbi 9 mijë kuti qumështi formule dhe 150 mijë pelena dhe ka mbledhur në total mbi 500 mijë paund. «Jam thellësisht e prekur dhe krenare që komuniteti i teatrit dhe i arteve po bashkohet për të dytin vit radhazi, i bashkuar në solidaritet dhe bujari për më të vegjlit dhe më të pambrojturit e Gazës», tha Lowe.
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