Trump: Mund ta zhvendos korpusin e shtypit të Shtëpisë së Bardhë në një vend “më pak të bezdisshëm”
Presidenti Donald Trump konfirmoi të shtunën se mund ta zhvendosë korpusin e shtypit të Shtëpisë së Bardhë në një vendndodhje tjetër, duke hedhur poshtë raportimet se synon të heqë sallën e shtypit për të rikthyer pishinën historike që ndodhej aty.
Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi të shtunën se mund ta zhvendosë korpusin e shtypit të Shtëpisë së Bardhë në një vendndodhje tjetër, siç njofton Reuters.
Në një postim në rrjetet sociale, Trump hodhi poshtë një raportim sipas të cilit ai planifikonte të hiqte sallën e shtypit dhe të rikthente në atë vend një pishinë historike, duke thënë se nuk i kishte shkuar kurrë në mendje “të bënte një gjë kaq budallaqe”. Por ai shtoi se mund ta zhvendosë korpusin e shtypit nga pozicioni i tij aktual në Shtëpinë e Bardhë: “Mund t’i zhvendos ‘Fake News’ në një vend më pak të bezdisshëm”, shkroi presidenti.
Sipas New York Times, të cilit i referohet Reuters, Trump i kishte kërkuar në gusht sekretares së atëhershme të shtypit, Karoline Leavitt, që konferencat për shtyp të zhvendoseshin jashtë sallës së konferencave “James S. Brady”, megjithëse ideja nuk u zbatua kurrë. Sipas raportimit, presidenti u kishte thënë ndihmësve se do të preferonte një pishinë të brendshme terapie, e instaluar në atë vend gjatë administratës së Franklin D. Roosevelt; administrata e Nixonit e zëvendësoi pishinën me sallën e konferencave të shtypit.
Trump e ka akuzuar rregullisht median amerikane për raportim të padrejtë ndaj administratës së tij. Muajin e kaluar, ai u ndaloi për pak kohë hyrjen në Shtëpinë e Bardhë gazetarëve të CNN, MS NOW dhe Politico dhe tha se edhe media të tjera mund të përballeshin me kufizime të ngjashme; mbrojtësit e lirisë së fjalës thanë se masa shkeli mbrojtjen e Amendamentit të Parë për shtypin e lirë.
Shtëpia e Bardhë ua riktheu aksesin gazetarëve pas urdhrit të një gjyqtari federal, i cili e vlerësoi ndalimin si me gjasa antikushtetues, megjithëse administrata Trump ende e kundërshton çështjen në gjykatë.
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