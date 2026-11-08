Kulla e Aramco-s në Riad dëmtohet nga copëzat e projektilit të kapur mbi kryeqytetin saudit
Një shpërthim i fortë tronditi të dielën Riadin dhe një ndërtesë e Saudi Aramco-s në distriktin financiar King Abdullah u dëmtua nga copëzat e një projektili të kapur, njoftoi qeveria saudite, ndërsa dëshmitarët panë tym mbi kullën.
Një shpërthim i fortë tronditi të dielën kryeqytetin saudit Riad dhe shkaktoi panik te banorët, ndërsa një ndërtesë e kompanisë shtetërore të naftës Saudi Aramco në distriktin financiar King Abdullah (KAFD) u dëmtua. Sipas raportimit të Al Jazeera-s, e cila citon agjencinë Reuters, qeveria saudite tha se një “projektil armiqësor” u kap në ajër dhe dëmi u shkaktua nga copëzat e rëna të tij.
Dëshmitarët në Riad i thanë Reuters-it se dëgjuan një shpërthim të fortë, panë tym që ngrihej nga kulla e Aramco-s në KAFD dhe ndien shtëpitë që u drodhën, ndërsa video që qarkullonin online tregonin tym mbi rrokaqiellin. Edhe agjencia AFP raportoi se tre dëshmitarë konfirmuan dëmtimin e ndërtesës, dhe njëri prej tyre tha se kulla e Aramco-s në KAFD “është goditur”.
Ushtria saudite njoftoi më herët se kishte kapur një “objektiv ajror armiqësor” të lëshuar drejt Riadit dhe se ishin kapur disa raketa të lëshuara nga Jemeni nga rebelët Huthi. Zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, gjeneralmajor Turki al-Maliki, tha se mbrojtja ajrore shkatërroi dy raketa balistike të Huthi-ve drejt Riadit dhe, më pak se një orë më vonë, dy raketa lundruese në Riad e në rajonin jugor; më herët të dielën koalicioni kishte kapur edhe një raketë tjetër balistike drejt Provincës Lindore. Mbrojtja Civile saudite kishte lëshuar alarm për rajonin e Riadit pak para shpërthimeve dhe më pas njoftoi se rreziku kishte kaluar.
Sulmi vjen një ditë pasi ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Huthi-t tha se sulmet ajrore saudite vranë të paktën 33 persona pranë Sanaa-s, sipas AFP-së. Huthi-t, të lidhur me Iranin, kanë goditur muajt e fundit aeroporte, porte dhe objekte nafte saudite, ndërsa lufta SHBA–Iran dhe fronti i Jemenit vazhdojnë të ushqejnë njëri-tjetrin.
Në raportimet e para nuk u dhanë të dhëna për viktima nga dëmtimi i ndërtesës së Aramco-s. Autoritetet saudite thanë se po hetonin incidentin.
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