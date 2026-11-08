SHBA nxjerr jashtë përdorimit anijen tregtare M/V Huda në Gjirin e Omanit për shkelje të bllokadës ndaj Iranit
Një avion ushtarak amerikan qëlloi me municion preciz pjesën e pasme të anijes me flamur të Saint Kitts and Nevis, pasi ekuipazhi civil shpërfilli paralajmërimet e përsëritura dhe tentoi disa herë të thyente bllokadën detare ndaj Iranit, njoftoi CENTCOM të shtunën.
Forcat e Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) nxorën jashtë përdorimit të shtunën anijen tregtare M/V Huda në Gjirin e Omanit, pasi ekuipazhi i saj civil shpërfilli paralajmërimet e përsëritura dhe tentoi disa herë të thyente bllokadën detare amerikane ndaj Iranit, siç njofton Reuters duke iu referuar deklaratës së CENTCOM-it.
Sipas CENTCOM-it, një avion ushtarak amerikan qëlloi me municion preciz pjesën e pasme të anijes me flamur të Saint Kitts and Nevis, pasi forcat amerikane i kishin urdhëruar ekuipazhit të braktiste hapësirat që do të goditeshin. Anija tregtare po tentonte të largohej nga ujërat e rajonit pasi kishte vizituar një port iranian.
CENTCOM theksoi se vazhdon ta zbatojë me rigorozitet bllokadën detare ndaj Iranit dhe u këshilloi të gjithë detarëve që lundrojnë pranë brigjeve iraniane dhe ujërave përreth t’u binden paralajmërimeve të forcave amerikane. Sipas shifrave të komandës, që nga korriku forcat amerikane kanë ridrejtuar 147 anije tregtare që iu bindën paralajmërimeve dhe kanë nxjerrë jashtë përdorimit pesë anije tregtare që refuzuan të bindeshin; më parë, ato kishin shkatërruar edhe 10 cisterna tregtare iraniane të naftës, pjesë e rrjetit hije të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike.
Goditja ndaj M/V Huda është zbatimi më i fundit me forcë i bllokadës disa-mujore ndaj eksporteve iraniane. Komanda vlerëson se bllokada detare e ka penguar Iranin të eksportojë naftë bruto me vlerë mbi 25 miliardë dollarë. Në deklaratën e CENTCOM-it nuk raportohet për viktima në radhët e ekuipazhit të anijes.
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