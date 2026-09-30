Trump u kërkon hispanikëve të mbështesin republikanët dhe pranon se politika kufitare mund t’i dëmtojë në mesmandate
WASHINGTON — Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u ka kërkuar votuesve hispanikë të mbështesin republikanët në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit, duke pranuar haptazi se politika e tij e rreptë kufitare po i largon nga partia e tij, siç njofton New York Post.
Deklarata u bë gjatë një eventi për Muajin e Trashëgimisë Hispanike të mërkurën në Shtëpinë e Bardhë, ku presidenti u përpoq t’i afrojë përsëri me veten votuesit që ia dhanë atij një pjesë rekord të votave në zgjedhjet e vitit 2024.
“Sinqerisht, është puna më e vështirë që kam pasur,” tha Trump për menaxhimin e kufirit: “Do të thonë je shumë i ashpër ose shumë i butë. Bëhu më i ashpër, bëhu më i butë. Çfarëdo që bën, s’je mirë.”
Shqetësimi i presidentit duket se bazohet në shifra alarmante për Shtëpinë e Bardhë: një sondazh i muajit shtator i New York Times/Siena tregon se mbi 65 për qind e latino-amerikanëve janë të pakënaqur me punën e tij, ndërsa 78 për qind preferojnë që demokratët të kenë shumicën në Kongres.
Strategu republikan Mike Madrid e ka përshkruar qasjen e presidentit ndaj kësaj elektorate si të tepruar, duke thënë se Trump “e teproi në mënyrë dramatike dhe do ta paguajë politikisht” — një paralajmërim që bie në të njëjtën linjë me pranimin publik të vetë presidentit.
Përveç politikës së emigracionit, ekonomia dhe çmimet e larta të karburanteve mbeten shqetësimi kryesor për votuesit hispanikë, një grup që mund të përcaktojë rezultatin e disa garave kyçe në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.