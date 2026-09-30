☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,652 ▼0.25%
DOW 50,906 ▼0.86%
NASDAQ 26,861 ▲0.24%
NAFTA 90.34 ▲1.07%
ARI 4,189 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,748 ▲ +0.27% ETH $2,684 ▼ -0.16% XRP $1.4911 ▼ -0.4% SOL $118.0000 ▼ -0.9%
S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 90.34 ▲1.07 % ARI 4,189 ▲0.22 % S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 90.34 ▲1.07 % ARI 4,189 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
30 Sht 2026
Breaking
“Do t’ju tregoj të gjithë të vërtetën”/ Ronaldo merr vendimin e papritur për Portugalinë MADRID – Macron kërkon sqarime për deklaratat e pretenduara antisemite të Bardellas BRUKSEL – Rutte: Evropa nuk ka kapacitetin e SHBA-së për të goditur objektivat bërthamore të Iranit Rendimenti i bonove 10-vjeçare amerikane thyen rekord: 5.304%, niveli më i lartë që nga viti 2002 Trump u kërkon hispanikëve të mbështesin republikanët dhe pranon se politika kufitare mund t’i dëmtojë në mesmandate
Menu
Amerika

Rendimenti i bonove 10-vjeçare amerikane thyen rekord: 5.304%, niveli më i lartë që nga viti 2002

· 2 min lexim
Ndërtesa e Departamentit të Thesarit amerikan në Uashington (CC BY 4.0)

Rendimenti i bonove 10-vjeçare të Thesarit amerikan u ngjit të mërkurën pasdite në 5.304%, duke thyer kulmin intraditor të vitit 2007 prej 5.303% dhe duke arritur nivelin më të lartë që nga maji i vitit 2002, sipas të dhënave të Tradeweb.

Rritja erdhi pasi Departamenti amerikan i Tregtisë rishikoi rritjen e Prodhimit të Brendshëm Bruto për tremujorin e dytë në 2.2%, nga 1.5% sa ishte vlerësuar më parë, ndërsa indeksi i çmimeve të konsumit personal (PCE) — matësi i preferuar i inflacionit për Rezervën Federale — qëndroi i pandryshuar në 3.4% në gusht, ende shumë mbi objektivin 2% të Fed-it, siç njofton Wall Street Journal në mbulimin live të tregjeve.

Të dhënat e forta ekonomike i shtynë investitorët të rishikojnë pritjet për lëvizjen e ardhshme të Fed-it: tregu tani i jep rreth 37% gjasa një rritjeje të normës së interesit në mbledhjen e tetorit.

Aksionet e mbyllën ditën të përziera: indeksi Dow Jones ra 0.9%, S&P 500 humbi 0.3%, ndërsa Nasdaq fitoi 0.2%. Ndërkohë nafta Brent u ngjit 0.9%, në rreth 103.53 dollarë për fuçi.

Rendimentet më të larta të bonove e shtrenjtojnë huamarrjen për të gjithë — familje, biznese dhe qeveri — dhe ushtrojnë presion mbi çmimet e aksioneve e të investimeve të tjera. Pikërisht për këtë arsye tregu po shet bonot: kur çmimet e tyre bien, rendimentet ngjiten.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu