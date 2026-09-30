Rendimenti i bonove 10-vjeçare amerikane thyen rekord: 5.304%, niveli më i lartë që nga viti 2002
Rendimenti i bonove 10-vjeçare të Thesarit amerikan u ngjit të mërkurën pasdite në 5.304%, duke thyer kulmin intraditor të vitit 2007 prej 5.303% dhe duke arritur nivelin më të lartë që nga maji i vitit 2002, sipas të dhënave të Tradeweb.
Rritja erdhi pasi Departamenti amerikan i Tregtisë rishikoi rritjen e Prodhimit të Brendshëm Bruto për tremujorin e dytë në 2.2%, nga 1.5% sa ishte vlerësuar më parë, ndërsa indeksi i çmimeve të konsumit personal (PCE) — matësi i preferuar i inflacionit për Rezervën Federale — qëndroi i pandryshuar në 3.4% në gusht, ende shumë mbi objektivin 2% të Fed-it, siç njofton Wall Street Journal në mbulimin live të tregjeve.
Të dhënat e forta ekonomike i shtynë investitorët të rishikojnë pritjet për lëvizjen e ardhshme të Fed-it: tregu tani i jep rreth 37% gjasa një rritjeje të normës së interesit në mbledhjen e tetorit.
Aksionet e mbyllën ditën të përziera: indeksi Dow Jones ra 0.9%, S&P 500 humbi 0.3%, ndërsa Nasdaq fitoi 0.2%. Ndërkohë nafta Brent u ngjit 0.9%, në rreth 103.53 dollarë për fuçi.
Rendimentet më të larta të bonove e shtrenjtojnë huamarrjen për të gjithë — familje, biznese dhe qeveri — dhe ushtrojnë presion mbi çmimet e aksioneve e të investimeve të tjera. Pikërisht për këtë arsye tregu po shet bonot: kur çmimet e tyre bien, rendimentet ngjiten.
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