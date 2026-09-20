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Maqedonia e Veriut

Trup i pajetë gjendet në Malin e Sharrit: transportohet me helikopter në Tetovë

Policia e Tetovës konfirmon ngjarjen; detaje të tjera priten të bëhen publike nesër.

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Foto ilustruese: Malet e Sharrit (Wikimedia Commons / SUHEJLO, CC BY)

Një trup i pajetë është gjetur sot në Malin e Sharrit, në një lartësi mbi 2.500 metra mbi nivelin e detit. Ngjarjen e ka konfirmuar Sektori për Punë të Brendshme i Tetovës (SPB Tetovë).

Sipas policisë, qytetarët e kanë denoncuar rastin rreth orës 14:30, pas së cilës autoritetet kanë nisur procedurat përkatëse në terren.

Rreth orës 17:30, trupi është transportuar me helikopter nga mali në Tetovë. Nga SPB Tetovë thonë se më shumë detaje rreth ngjarjes do të bëhen të ditura nesër.

Sipas burimeve jozyrtare, viktima dyshohet të jetë një alpinist rreth 70-vjeçar nga fshati Xhepçisht (Џепчиште) i Tetovës.

Burimi: 48chasa

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